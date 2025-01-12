Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Волтца в эфире телеканала ABC News.

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Советник Трампа призвал к мобилизации 18-летних

Майк Волтц заявил, что тяжелая ситуация на фронте в Украине – это следствие недостатка человеческого ресурса, а не военной помощи от партнеров.

Будущий советник Трампа отдельно отметил, что призывной возраст "даже не составляет 18 лет".

Когда мы слышим о моральных трудностях и ситуации на фронте, стоит отметить: если украинцы призывают весь мир поддержать демократию "ва-банк", то и они тоже должны действовать соответственно,

– сказал Волтц в эфире.

По его словам, таким образом Украина могла бы привлечь сотни тысяч новых солдат в армию.

Важно! Украинская власть неоднократно заявляла, что мобилизация 18-летних пока не планируется. В частности Владимир Зеленский объяснял, что Украина должна сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники, а не компенсировать это молодостью солдат.

К слову, во время эфира Майк Волтц также заявил, что сейчас идет подготовка к встрече новоизбранного президента США и российского диктатора Владимира Путина. Кроме того, ближайшее время между Трампом и Путиным может состояться телефонный разговор.