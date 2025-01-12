Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на этер ABC News. Волц также отметил, что для этого могут быть использованы различные способы изменения действующих соглашений.
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Трамп готов ко всем действиям по Гренландии
Будущий советник президента США по нацбезопасности Майк Волц заявил, что Дональд Трамп рассматривает все возможные способы присоединения Гренландии к Соединенным Штатам.
Он отметил, что Трамп оставляет открытыми все варианты действий, в частности, возможность применения военной силы.
Президент Трамп всегда оставляет все варианты действий открытыми, но также существует множество путей, чтобы изменить действующие соглашения,
– сказал он.
Напомним, что премьер Гренландии Муте Эгеде недавно заявил, что гренландцы не хотят быть ни американцами, ни датчанами. Со своей стороны, премьер Дании Метте Фредериксен выразила поддержку единства Королевства, в состав которого входят Дания, Гренландия и Фарерские острова.