Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на этер ABC News. Волц также отметил, что для этого могут быть использованы различные способы изменения действующих соглашений.

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Трамп готов ко всем действиям по Гренландии

Будущий советник президента США по нацбезопасности Майк Волц заявил, что Дональд Трамп рассматривает все возможные способы присоединения Гренландии к Соединенным Штатам.

Он отметил, что Трамп оставляет открытыми все варианты действий, в частности, возможность применения военной силы.

Президент Трамп всегда оставляет все варианты действий открытыми, но также существует множество путей, чтобы изменить действующие соглашения,

– сказал он.

Напомним, что премьер Гренландии Муте Эгеде недавно заявил, что гренландцы не хотят быть ни американцами, ни датчанами. Со своей стороны, премьер Дании Метте Фредериксен выразила поддержку единства Королевства, в состав которого входят Дания, Гренландия и Фарерские острова.