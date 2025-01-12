Про це розповідає 24 Канал з посиланням на етер ABC News. Волц також наголосив, що для цього можуть бути використані різні способи зміни чинних угод.

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Трамп готовий до всіх дій щодо Гренландії

Майбутній радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що Дональд Трамп розглядає всі можливі способи приєднання Гренландії до Сполучених Штатів.

Він зазначив, що Трамп залишає відкритими всі варіанти дій, зокрема, можливість застосування військової сили.

Президент Трамп завжди залишає всі варіанти дій відкритими, але також існує безліч шляхів, щоб змінити чинні угоди,

– сказав він.

Нагадаємо, що прем'єр Гренландії Муте Егеде нещодавно заявив, що гренландці не хочуть бути ані американцями, ані данцями. Зі свого боку, прем'єр Данії Метте Фредеріксен висловила підтримку єдності Королівства, до складу якого входять Данія, Гренландія та Фарерські острови.