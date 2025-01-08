Мало хто знає, що Гренландія – найбільший острів у світі, якщо не враховувати континенти. Площа цієї країни становить аж понад 2,1 мільйона квадратних кілометрів, однак 80% її території вкриті льодовиковим щитом. Про це пише 24 Канал.

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Умови життя у Гренландії: чому країну-льодовик називають "зеленою"

Хоч Гренландія формально належить Королівству Данії, вона має свій уряд і велику автономію в управлінні.

Попри свій розмір, Гренландія є однією з найменш густозаселених територій у світі. Там проживає всього близько 57 тисяч людей.

Гренландія на карті:

Назва "Гренландія" перекладається як "зелена земля". За легендою, так її назвав вікінг Ерік Рудий, щоб заманити більше поселенців. Вважається, що реальний клімат тоді був значно холодніший. Але існує версія, що під час його заселення погода могла бути теплішою, і південна частина Гренландії могла мати зелені луки.

Однак найцікавіше, що Гренландія колись справді була "зеленою". Приблизно 2,5 мільйона років тому там були густі ліси, ріки та озера.

Тепер, через суворий клімат, там немає лісів. Дерева, які там ростуть, здебільшого імпортовані й не досягають великих розмірів. Хоч уряд регулярно проводить експерименти зі створення невеликих зелених зон.

Також між населеними пунктами Гренландії немає автомобільних доріг. Подорожувати можна лише літаком, кораблем, на снігоходах або собачих упряжках.

Що відомо про столицю Гренландії Місто Нуук, яке також є найбільшим містом країни. Воно розташоване на південно-західному узбережжі острова, за 240 кілометрів на південь від Північного полярного кола.

Скарби Гренландії вкриті льодовитим щитом

Гренландія багата на природні ресурси, такими як: нафта, газ та рідкісні метали.

Також, за даними науковців, під льодовиковим щитом Гренландії є залишки давнього лісу. Цей ліс існував понад мільйон років тому, перш ніж територію вкрив лід.

Крім цього, під льодом є і величезні підльодовикові озера. Вони залишаються рідкими завдяки тиску льоду та геотермальному теплу. Деякі з них не бачили світла мільйони років.

Також цікаво, що у період Холодної війни США розмістили на Гренландії секретну базу Camp Century. Вона була схована під льодовиком і мала ядерні установки. Згодом її покинули, але танення льоду може розкрити її залишки.

До слова, через зміну клімату гренландський льодовиковий щит наразі тане з великою швидкістю. Цей процес значно впливає на рівень світового океану.



Північне сяйво у Гренландії / Unsplash

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