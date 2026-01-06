Трамп та його команда впевнені, що острів допоможе забезпечити безпеку в регіоні. Про це пише 24 Канал з посиланням на коментар посадовця для CNN.

Дивіться також На тлі операції у Венесуелі: чи зважиться Китай на війну проти Тайваню

Що сказали у Білому домі про острів?

За словами Міллера, президент США протягом кількох місяців чітко висловлює позицію, що Гренландія повинна стати частиною Сполучених Штатів у межах спільної безпекової архітектури.

Він також зазначив, що, на його думку, жодна країна не буде воювати зі США через майбутній статус острова.

Відповідаючи на запитання про можливе військове втручання, посадовець уник прямої відповіді та поставив під сумнів територіальні претензії Данії на Гренландію. Він наголосив, що США як держава-член НАТО має забезпечувати безпеку Арктичного регіону та захист інтересів Альянсу. За його словами, саме це робить питання приєднання Гренландії до США предметом подальшого обговорення.

Що відомо про інтерес Трампа до Гренландії?