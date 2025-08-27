Повідомляє 24 Канал з посиланням на DR.

Що відомо про "секретну операцію" США у Гренландії?

Глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен викликав тимчасового повіреного США в Копенгагені Марка Штро через підозру у спробах американських громадян вплинути на жителів Гренландії.

За даними видання, кількох американців підозрюють у проведенні "секретної операції", мета якої – змусити жителів Гренландії "до підпорядкування США". Данська розвідка вважає, що Гренландія стала "об’єктом різних кампаній" із втручання у внутрішні справи чи впливу на місцеве населення.

Будь-яка спроба втручання у внутрішні справи королівства, очевидно, буде неприйнятною,

– наголосив Расмуссен.

Він також пообіцяв провести серйозну розмову із представником США щодо цієї ситуації.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен додала, що американці не заперечують оприлюднені дані, і це викликає серйозне занепокоєння.

За її словами, цей випадок свідчить про серйозність намірів президента Дональда Трампа захопити Гренландію.

"У нас є конфлікти. Є "скелети в шафі", які вивалюються назовні, і так буде і в майбутньому. Тому ми повинні почати роботу з примирення між Гренландією і Данією і чітко розуміти, що ці питання будуть використовуватися для того, щоб вбити клин між нами", – зазначила голова комісії Гренландії із зовнішньої політики та безпеки Піпалук Люнге.

Що відомо про плани Трампа на Гренландію?

Після вступу на посаду президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював думку про можливе включення Гренландії – автономної території Данії – до складу США, наголошуючи, що це є "абсолютною необхідністю" для забезпечення національної та економічної безпеки Сполучених Штатів.

Ба більше, у травні він заявив, що "не виключає" застосування військової сили для захоплення Гренландії. Він також наголосив на необхідності Гренландії для забезпечення міжнародної безпеки.

У відповідь на ці заяви прем'єр-міністр Гренландії заявляв, що жителі острова "не є шматком власності, яку можна купити". Він додав, що партнерство та співпраця завжди можуть бути предметом обговорень, але ідея анексії є неприйнятною.