Про це пише 24 Канал з посиланням на Newsweek. Судно, про яке йде мова, може утримувати зв'язок з ядерними підводними човнами, але він здатен не тільки на це.

Навіщо до Гренландії направили "літак судного дня"?

Цього тижня військово-морські сили США розгорнули на базі в Гренландії повітряний командний пункт E-6B Mercury. Його розташували на космічній базі Пітуффік з метою проведення "звичайних операцій". Літак також використають для навчань з атомними підводними човнами в Тихому та Атлантичному океанах. Речник Підводних сил Сполучених Штатів Джейсон Фішер прокоментував необхідність залучення "літака судного дня".

Військово-морські стратегічні сили проводять глобальні операції у координації з бойовими командуваннями, службами, союзниками та країнами-партнерами, навіть на Крайній Півночі,

– зазначив він.

Літак E-6B Mercury: що про нього відомо?

Американський літак E-6B Mercury є стратегічним повітряним командним пунктом. Завдяки цьому судну можливо довго та надійно здійснювати повітряне управління, контроль і зв'язок між національним командуванням та стратегічними й нестратегічними силами США.

Літак має зв'язок та може передавати повідомлення під воду в човни з ядерною зброєю за допомогою дуже низькочастотної системи зв'язку з подвійними антенами. Основна антена розгортається на відстань понад 8 кілометрів.

Варто зазначити! Саме E-6B Mercury називають "літаком судного дня", адже там можна розмістити командування країни у випадку військового конфлікту, ядерної війни або інших небезпечних ситуацій. Судно стійке до ядерного вибуху, має стратегічні системи зв’язку, може керувати ядерною зброєю, підводними човнами та авіацією. У літаку можна жити тривалий час. Такий літак є у США та Росії. Можливо судно з'явилося вже й у Китаї.

Нагадаємо, США мають й інше судно для виконання функцій "літака судного дня". Це були застарілі літаки E-4B, введені в експлуатацію у 1970-х роках. До 2036 року США мають намір оновити надважливі судна за допомогою проєкту SAOC, виділивши 13 мільярдів доларів. Розробляти літак буде Sierra Nevada Corp.

Через які події в Гренландії могли розмістити "літак судного дня"?

Цікаво, що літаки E-6B у Гренландії розмістили після заяви Трампа про те, що два атомні підводні човни були розміщені у "відповідних регіонах" на тлі "провокаційних заяв" представника Володимира Путіна Дмитра Медведєва. Тоді, на початку серпня, США вирішили "про всяк випадок" розмістити ці літаки в Гренландії, якщо погрози про війну Росії безпосередньо зі США стануть чимось більшим, ніж просто словами.

До слова, раніше переміщення літака E‑4B ВПС США фіксували 17 червня. Судно здійснило чотиригодинний рейс з Барксдейла до бази Ендрюс. Маршрут був "дуже незвичайним", що спричинило хвилю припущень на тлі тодішнього напруження на Близькому Сході.