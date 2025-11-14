Чому в Гренландії ускладнили купівлю нерухомості?
Відомо, що під час голосування 21 депутат проголосував "за" ухвалення цих змін, тоді як жоден з них не проголосував "проти", передає 24 Канал з посиланням на місцеве медіа Sermitsiaq.
Річ у тім, що такий законопроєкт був внесено до парламенту після того, як виник "певний інтерес" до придбання нерухомості на острові з-за кордону.
Відтак новий закон передбачає, що лише гренландські, данські та фарерські компанії або організації можуть тут отримати право користуватися землею та купувати нерухомість.
- Нагадуємо, що ще раніше гренландські агенти з нерухомості заявляли про великий інтерес з боку американців після того, як президент США Дональд Трамп кілька разів заявляв, що хотів би отримати контроль над Гренландією, писало данське медіа Politiken.
- Відповідно, ще в січні цього року гренландські політики внесли пункт до закону, що ускладнює іноземцям купівлю нерухомості.
Зауважте! Вперше про купівлю Гренландії Дональд Трамп заговорив у далекому 2019 році, тоді це сприйняли як жарт. Втім у 2025 році президент США цілком серйозно намагається скористатися прагненнями Гренландії до незалежності. У такому випадку США нібито можуть запропонувати фінансову підтримку або інвестиції в обмін на посилення свого впливу, писали в Bloomberg.
За яких умов можна буде купити нерухомість в Гренландії?
Відповідно до нового закону, якщо людина не має громадянства Данії, то для того, щоб купити нерухомість в Гренландії їй доведеться прожити на острові щонайменше 2 роки, а також потрібно бути платником податків.
Водночас якщо людина не відповідає умовам уряду, то вона може податки заявку на отримання письмового дозволу.
Зверніть увагу! Серед політиків Гренландії є дискусії щодо того, що термін проживання варто збільшити. Відтак соціал-демократична партія "Siumut" (тобто "Вперед") виступає за прагнення до встановлення п'ятирічного терміну.
Відомо, що за порушення вимоги щодо купівлі нерухомості в Гренландії передбачається штраф. А загалом закон набуде чинності наприкінці цього року.
Як виглядає нерухомість в Гренландії?
У Східній Гренландії розташований будинок, який називають найвіддаленішим помешканням у світі. Його створив гід Нікко Сегрето для авантюрного туризму та екопроживання.
Загалом такий будинок – це невелика шестикутна будівля яскраво-зеленого кольору, яка тримається на воді завдяки міцним мотузкам і якорю. Вона стоїть у тихій затоці з панорамним видом на Гренландське море.
Усередині є все найнеобхідніше – від спальні до санвузла та кухні, а також серед родзинок будівлі – скляна стеля, крізь яку можна спостерігати за зоряним небом і полярним сяйвом.
Водночас у хатині відсутній як Інтернет, так і мобільний зв'язок, а найближча людина – на відстані супутникового дзвінка.