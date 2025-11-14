Чому в Гренландії ускладнили купівлю нерухомості?

Відомо, що під час голосування 21 депутат проголосував "за" ухвалення цих змін, тоді як жоден з них не проголосував "проти", передає 24 Канал з посиланням на місцеве медіа Sermitsiaq.

Читайте також Лондон визнали найкращим містом для життя: скільки там коштує оренда квартири

Річ у тім, що такий законопроєкт був внесено до парламенту після того, як виник "певний інтерес" до придбання нерухомості на острові з-за кордону.

Відтак новий закон передбачає, що лише гренландські, данські та фарерські компанії або організації можуть тут отримати право користуватися землею та купувати нерухомість.

Нагадуємо, що ще раніше гренландські агенти з нерухомості заявляли про великий інтерес з боку американців після того, як президент США Дональд Трамп кілька разів заявляв, що хотів би отримати контроль над Гренландією, писало данське медіа Politiken.

Відповідно, ще в січні цього року гренландські політики внесли пункт до закону, що ускладнює іноземцям купівлю нерухомості.

Зауважте! Вперше про купівлю Гренландії Дональд Трамп заговорив у далекому 2019 році, тоді це сприйняли як жарт. Втім у 2025 році президент США цілком серйозно намагається скористатися прагненнями Гренландії до незалежності. У такому випадку США нібито можуть запропонувати фінансову підтримку або інвестиції в обмін на посилення свого впливу, писали в Bloomberg.

За яких умов можна буде купити нерухомість в Гренландії?

Відповідно до нового закону, якщо людина не має громадянства Данії, то для того, щоб купити нерухомість в Гренландії їй доведеться прожити на острові щонайменше 2 роки, а також потрібно бути платником податків.

Водночас якщо людина не відповідає умовам уряду, то вона може податки заявку на отримання письмового дозволу.

Зверніть увагу! Серед політиків Гренландії є дискусії щодо того, що термін проживання варто збільшити. Відтак соціал-демократична партія "Siumut" (тобто "Вперед") виступає за прагнення до встановлення п'ятирічного терміну.

Відомо, що за порушення вимоги щодо купівлі нерухомості в Гренландії передбачається штраф. А загалом закон набуде чинності наприкінці цього року.

Як виглядає нерухомість в Гренландії?