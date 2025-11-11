Інтернет та мобільний зв'язок у хатинці не працюють, а найближча людина на відстані супутникового дзвінка, пише 24 Канал з посиланням на BBC.
Дивіться також Ідеальний будинок: 5 трендів і 5 антитрендів 2025 року
Як виглядає житло посеред льодовиків?
Льодовикова хатина – це невелика шестикутна будівля яскраво-зеленого кольору, яка тримається на воді завдяки міцним мотузкам і якорю. Вона стоїть у тихій затоці з панорамним видом на Гренландське море.
Усередині є усе найнеобхідніше для проживання – спальня, кухня, санвузол і скляна стеля, крізь яку можна спостерігати за зоряним небом і полярним сяйвом.
Спальня у плавучій хатині / Фото BBC
Її геометрична форма нагадує капсулу, що повертається з космосу, і, здається, ідеально поєднується з дикою красою навколишньої природи. Саме тут можна усвідомити масштаб ізоляції від навколишнього світу.
Хто створив найсамотніше помешкання у світі?
Автором цієї унікальної хатини став місцевий гід Нікко Сегрето, який усе життя працює з мандрівниками та дослідниками льодовиків. Його ідея виникла під час чергового туру.
Якщо прийде білий ведмідь, просто замкніться всередині. Це найнадійніше місце у світі, – зазначає автор.
Сегрето заснував цей проєкт як поєднання авантюрного туризму та екопроживання. Його хатина стала не лише місцем для відпочинку, а й символом усамітнення та поваги до дикої природи.
Найсамотніше помешкання у світі серед льодовиків / Фото BBC
Чому такі будиночки приваблюють туристів?
Попри ізольованість, такі місця стають дедалі популярнішими серед мандрівників. Туристи шукають не розваг, а моменти, коли можна побути наодинці із собою, без інтернету, телефонів і натовпу. Тут немає нічого, крім природи, і саме це стає головною розкішшю.
Наскільки віддалене це місце?
На північ від хатини є лише невелике поселення. Далі порожнеча на сотні кілометрів – айсберги, білі ведмеді, нарвали й безмежне море, що тягнеться аж до Північного полюса.
Якщо рушити на південь, великі міста у Бразилії за 8 тисяч кілометрів. Але попри віддаленість хатинки, за 45 хвилин човном є невелике містечко.
Чи є ще у світі плавучі будинки?
У Нідерландах половина території лежить нижче рівня моря, тому часто міста потерпають від повеней. Плавучі будинки, які раніше були експериментальними, цьогоріч стають реальним рішенням житлової та кліматичної кризи, пише BBC News.
Такі споруди не тонуть і не дрейфують, вони закріплені на металевих опорах, підключені до міських комунікацій і стабільно стоять на поверхні навіть під час штормів.