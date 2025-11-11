Інтернет та мобільний зв'язок у хатинці не працюють, а найближча людина на відстані супутникового дзвінка, пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Як виглядає житло посеред льодовиків?

Льодовикова хатина – це невелика шестикутна будівля яскраво-зеленого кольору, яка тримається на воді завдяки міцним мотузкам і якорю. Вона стоїть у тихій затоці з панорамним видом на Гренландське море.

Усередині є усе найнеобхідніше для проживання – спальня, кухня, санвузол і скляна стеля, крізь яку можна спостерігати за зоряним небом і полярним сяйвом.

Спальня у плавучій хатині / Фото BBC

Її геометрична форма нагадує капсулу, що повертається з космосу, і, здається, ідеально поєднується з дикою красою навколишньої природи. Саме тут можна усвідомити масштаб ізоляції від навколишнього світу.

Хто створив найсамотніше помешкання у світі?

Автором цієї унікальної хатини став місцевий гід Нікко Сегрето, який усе життя працює з мандрівниками та дослідниками льодовиків. Його ідея виникла під час чергового туру.

Якщо прийде білий ведмідь, просто замкніться всередині. Це найнадійніше місце у світі, – зазначає автор.

Сегрето заснував цей проєкт як поєднання авантюрного туризму та екопроживання. Його хатина стала не лише місцем для відпочинку, а й символом усамітнення та поваги до дикої природи.

Найсамотніше помешкання у світі серед льодовиків / Фото BBC

Чому такі будиночки приваблюють туристів?

Попри ізольованість, такі місця стають дедалі популярнішими серед мандрівників. Туристи шукають не розваг, а моменти, коли можна побути наодинці із собою, без інтернету, телефонів і натовпу. Тут немає нічого, крім природи, і саме це стає головною розкішшю.

Наскільки віддалене це місце?

На північ від хатини є лише невелике поселення. Далі порожнеча на сотні кілометрів – айсберги, білі ведмеді, нарвали й безмежне море, що тягнеться аж до Північного полюса.

Якщо рушити на південь, великі міста у Бразилії за 8 тисяч кілометрів. Але попри віддаленість хатинки, за 45 хвилин човном є невелике містечко.

