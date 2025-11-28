Де знаходиться готичний будинок?

Будинок зведений у 1990 році, але спроєктований з акцентом на архітектуру 15 століття, пише 24 Канал з посиланням на Realtor.com.

Будинок розташований серед лісу у штаті Мічиган. Перший власник був підрядником і багато подорожував Європою. Він уважно вивчав замки, які бачив у різних країнах, і прагнув відтворити їхній характер у власній оселі.

Готичний будинок у Мічигані / Фото Realtor.com

Простір навколо будинку не менш вражає, ніж сама архітектурна споруда. Близько 24 гектарів лісу оточує споруду. Попри це, місцевість не ізольована та має доступ до узбережжя озера.

Цікаво! При будівництві використали понад 400 тонн вапняку, тесану цеглу та кедрові елементи. Фасад отримав вигляд справжньої фортеці – масивні кам'яні стіни, вежі, вузькі вікна, шпилі. Усе це створює враження, що будинок набагато старший, ніж є насправді.

Який вигляд має будинок всередині?

Інтер'єр продовжує тему середньовічного стилю, але не копіює його повністю. Тут поєднані історичні мотиви й сучасні матеріали. Підлога зроблена з ясена й оздоблена горіховими вставками, у фоє – італійський мармур. Частину стін оброблено вручну, що надає приміщенням фактурності та візуальної глибини.

Попри старовинний настрій, планування зручне для сучасного побуту. Кімнати просторі з великими вікнами, а конструкція будинку не створює відчуття замкнутості.

Інтер'єр будинку у середньовічному стилі / Фото Realtor.com

Чому будинок унікальний?

Крім архітектурної конструкції, будинок приховує кілька секретних проходів між поверхами. Один із них веде гвинтовими сходами до маленької кімнати у вежі, яку свого часу облаштували як дитячий простір. Такі деталі роблять будинок не просто незвичним, а по-справжньому унікальним.

