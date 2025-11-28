Где находится готический дом?

Дом возведен в 1990 году, но спроектирован с акцентом на архитектуру 15 века, пишет 24 Канал со ссылкой на Realtor.com.

Дом расположен среди леса в штате Мичиган. Первый владелец был подрядчиком и много путешествовал по Европе. Он внимательно изучал замки, которые видел в разных странах, и стремился воссоздать их характер в собственном доме.

Готический дом в Мичигане / Фото Realtor.com

Пространство вокруг дома не менее впечатляет, чем само архитектурное сооружение. Около 24 гектаров леса окружает сооружение. Несмотря на это, местность не изолирована и имеет доступ к побережью озера.

Интересно! При строительстве использовали более 400 тонн известняка, тесаный кирпич и кедровые элементы. Фасад получил вид настоящей крепости – массивные каменные стены, башни, узкие окна, шпили. Все это создает впечатление, что дом намного старше, чем есть на самом деле.

Как выглядит дом внутри?

Интерьер продолжает тему средневекового стиля, но не копирует его полностью. Здесь сочетаются исторические мотивы и современные материалы. Пол сделан из ясеня и украшен ореховыми вставками, в фойе – итальянский мрамор. Часть стен обработана вручную, что придает помещениям фактурности и визуальной глубины.

Несмотря на старинное настроение, планировка удобна для современного быта. Комнаты просторные с большими окнами, а конструкция дома не создает ощущение замкнутости.

Интерьер дома в средневековом стиле / Фото Realtor.com

Почему дом уникален?

Кроме архитектурной конструкции, дом скрывает несколько секретных проходов между этажами. Один из них ведет по винтовой лестнице в маленькую комнату в башне, которую в свое время обустроили как детское пространство. Такие детали делают дом не просто необычным, а по-настоящему уникальным.

Есть ли еще в мире уникальные дома?