Какая улица самая дорогая для аренды в Польше?

Улица Новы Свят в Варшаве стала самой дорогой по стоимости аренды и заняла 35-е место в глобальном рейтинге коммерческой недвижимости, подготовленном компанией Cushman & Wakefield, пишет 24 Канал со ссылкой на InPoland.

Смотрите также Внезапное падение цен: где выгоднее всего купить квартиру в Польше

По данным отчета, в октябре 2025 года средняя цена аренды превысила 1 100 евро за квадратный метр, что является одним из самых высоких показателей в Центральной Европе.

Рост арендной платы за коммерческие помещения за коммерческие помещения вырос на 7%, что указывает на высокий спрос со стороны международных брендов, ресторанов и премиальных сервисов. Популярность увеличивается благодаря сильному туристическому потоку и расположению в историческом центре, что традиционно привлекает бизнес.

Интересно! В этом году по данным рейтинга самой дорогой улицей остается Нью-Бонд-стрит, расположенной в Лондоне. А стоимость за квадратный метр составляет около 20 тысяч евро.

Эксперты отмечают, что потенциал локации только начинает развиваться. В Варшаве проводят реконструкцию окружающих кварталов и развитие инфраструктуры, поэтому стоимость аренды будет расти.

Какая стоимость аренды жилья в Варшаве?

По данным Numbeo, аренда жилья в Варшаве также демонстрирует значительную нагрузку на бюджет арендаторов. Стоимость аренды составляет:

4 340 злотых, около 48 тысяч гривен, за однокомнатную квартиру в центре за однокомнатную квартиру в центре ;

; 3 360 злотых, это 37 тысяч гривен, за аренду однокомнатной квартиры на окраинах города.

По сравнению с стоимостью аренды в прошлом месяце, цены выросли на 12%. Стоимость аренды объясняют привлекательностью Варшавы как для туристов, так и для молодежи.

Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры демонстрируют стабильность – цены на аренду остаются почти без изменений.

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Киеве?