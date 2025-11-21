В каких городах квартиры подешевели больше всего?
Наибольшее изменение цен на квартиры претерпел город Катовице, пишет 24 Канал со ссылкой на Gazeta.pl.
В городе Катовице цены снизились на 12,5% за последний год, что стало самым большим падением среди крупных польских городов. В прошлом году этот город был одним из лидеров по ценам на жилье.
Заметное снижение стоимости за квадратный метр наблюдается и в Лодзи – около 3,2%. Даже Варшава, которая стабильно держала высокие цены, показала спад почти 4,6%. Для столицы такая динамика нетипична, поэтому эксперты расценивают это как сигнал широкого замедления рынка.
Где сейчас искать самые дешевые квартиры?
Самые выгодные варианты предлагают:
- Катовице – самое большое падение цен в стране;
- Лодзь – стабильные скидки, большой выбор вторичного жилья;
- Варшава – рынок дороже в целом, однако нынешний спад открывает шанс найти предложения, которые ранее были недоступны.
Что вызвало падение цен на жилье в 2025 году?
Согласно анализу BezPrawnik, в третьем квартале 2025 года во многих городах Польши зафиксировано снижение средней стоимости жилья. Это касается как новостроек, так и вторичного рынка.
Снижение процентных ставок со стороны Нацбанка Польши усилило влияние на рынок сильнее, чем ожидали. Для многих заемщиков ежемесячные платежи стали ощутимо ниже.
Интересно! Выплата за квартиру в Катовице уменьшилась ориентировочно на 776 злотых в месяц, в гривнах это около 9 тысяч. Это увеличило возможности покупателей и спрос на покупку жилья.
Реальный спрос в крупных городах замедлился. Часть людей, которые планировали покупку в 2024 году, сделали это раньше из-за ожидания нового кредитного стимулирования. Те же, кто не спешил, сегодня внимательнее присматриваются к предложениям, ожидая дальнейшего снижения.
Как изменились цены на аренду в Польше?
В столице Польши зафиксировали новый скачок цен на аренду квартир. Варшава возглавила рейтинг польских городов с самыми высокими ценами, а средняя стоимость за квадратный метр стала рекордной за последние годы.
Больше всего подорожали небольшие квартиры площадью до 35 квадратных метров. По данным аналитиков, их стоимость выросла на 4,3% за год. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Варшаве составляет около 3 000 злотых, это 34 тысячи гривен.