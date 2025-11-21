У яких містах квартири подешевшали найбільше?

Найбільшої зміни цін на квартири зазнало місто Катовіце, пише 24 Канал з посиланням на Gazeta.pl.

У місті Катовіце ціни знизились на 12,5% за останній рік, що стало найбільшим падінням серед великих польських міст. Торік це місто було одним із лідерів за цінами на житло.

Помітне зниження вартості за квадратний метр спостерігається й у Лодзі – близько 3,2%. Навіть Варшава, яка стабільно тримала високі ціни, показала спад майже 4,6%. Для столиці така динаміка нетипова, тому експерти розцінюють це як сигнал ширшого уповільнення ринку.

Де зараз шукати найдешевші квартири?

Найвигідніші варіанти пропонують:

Катовіце – найбільше падіння цін у країні;

Лодзь – стабільні знижки, великий вибір вторинного житла;

Варшава – ринок дорожчий загалом, проте нинішній спад відкриває шанс знайти пропозиції, які раніше були недоступними.

Що спричинило падіння цін на житло у 2025 році?

Згідно з аналізом BezPrawnik, у третьому кварталі 2025 року в багатьох містах Польщі зафіксовано зниження середньої вартості житла. Це стосується як новобудов, так і вторинного ринку.

Зниження відсоткових ставок з боку Нацбанку Польщі посилило вплив на ринок сильніше, ніж очікували. Для багатьох позичальників щомісячні платежі стали відчутно нижчими.

Цікаво! Виплата за квартиру в Катовіце зменшилася орієнтовно на 776 злотих на місяць, у гривнях це близько 9 тисяч. Це збільшило можливості покупців та попит на купівлю житла.

Реальний попит у великих містах уповільнився. Частина людей, які планували купівлю у 2024 році, зробили це раніше через очікування нового кредитного стимулювання. Ті ж, хто не поспішав, сьогодні уважніше придивляються до пропозицій, очікуючи подальшого зниження.

Як змінилися ціни на оренду у Польщі?