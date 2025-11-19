24 Канал проаналізував вартість житла у різних регіонах України.

У якому регіоні найдешевше житло?

За даними ЛУН, найбільш доступні квартири сьогодні можна знайти в Запоріжжі. Середня ціна однокімнатної на вторинному ринку становить приблизно 16 тисяч доларів. Це найнижчий показник серед великих міст країни.

Далі за доступністю йде Миколаїв, де середня вартість однокімнатних – 20 тисяч доларів. У Харкові та Сумах середня ціна – 22 тисячі доларів.

Для порівняння, у Києві аналогічна квартира коштує приблизно 66 тисяч доларів, а у Львові – близько 67 тисяч. Таким чином, середня вартість квартири у столиці втричі перевищує показники на сході України.

Які ціни на ринку первинної нерухомості?

На первинному ринку тенденція схожа. Найнижча ціна у Запоріжжі – приблизно 570 доларів за квадратний метр.

У Сумах середня ціна за квадратний метр близько 620 доларів, у Харкові – 670 доларів. У Миколаєві ціни трохи знизилися і середня вартість становить 690 доларів за квадратний метр.

За даними РІЕЛ, у Києві середня вартість за 1 квадратний метр становить близько 1 300 доларів, у Львові – 1400 доларів. Хоча можливість придбати квартиру у Львові за 700 доларів за квадратний метр є, вартість залежить від розташування новобудов.

Чому на ринку житла така тенденція?