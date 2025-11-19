24 Канал проанализировал стоимость жилья в разных регионах Украины.

В каком регионе самое дешевое жилье?

По данным ЛУН, наиболее доступные квартиры сегодня можно найти в Запорожье. Средняя цена однокомнатной на вторичном рынке составляет примерно 16 тысяч долларов. Это самый низкий показатель среди крупных городов страны.

Далее по доступности идет Николаев, где средняя стоимость однокомнатных – 20 тысяч долларов. В Харькове и Сумах средняя цена – 22 тысячи долларов.

Для сравнения, в Киеве аналогичная квартира стоит примерно 66 тысяч долларов, а во Львове – около 67 тысяч. Таким образом, средняя стоимость квартиры в столице втрое превышает показатели на востоке Украины.

Какие цены на рынке первичной недвижимости?

На первичном рынке тенденция похожа. Самая низкая цена в Запорожье – примерно 570 долларов за квадратный метр.

В Сумах средняя цена за квадратный метр около 620 долларов, в Харькове – 670 долларов. В Николаеве цены немного снизились и средняя стоимость составляет 690 долларов за квадратный метр.

По данным РИЕЛ, в Киеве средняя стоимость за 1 квадратный метр составляет около 1 300 долларов, во Львове – 1400 долларов. Хотя возможность приобрести квартиру во Львове за 700 долларов за квадратный метр есть, стоимость зависит от расположения новостроек.

Почему на рынке жилья такая тенденция?