На первичном рынке цены более-менее стабильны, а средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве составляет 113 тысяч долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на РИЕЛ.

Сколько стоят квартиры на первичном рынке?

На первичном рынке столицы стоимость зависит от расположения и класса новостройки. Однокомнатные квартиры стоят от 47 тысяч до 180 тысяч долларов, двухкомнатные – от 65 до 323 тысяч долларов, а трехкомнатные – от 82 до 489 тысяч долларов. Цены в Киеве выросли из-за высокой стоимости строительства и активного спроса в центральных районах города.

Во Львове жилье немного дешевле. Однокомнатные квартиры можно найти от 18 тысяч до 185 тысяч долларов, двухкомнатные – от 56 до 196 тысяч, трехкомнатные – от 100 до 250 тысяч долларов. Спрос на новостройки в городе поддерживается мигрантами из восточных регионов и высоким уровнем развития ИТ-сектора, поэтому стоимость жилья стабильно растет.

Сколько стоят квартиры на вторичке?

В то же время цены на вторичном рынке за последние полгода выросли почти везде, несмотря на военное положение и экономические вызовы.

Средняя цена в Киеве составляет:

однокомнатные квартиры – 66 тысяч долларов;

двухкомнатные квартиры – 103 тысячи долларов;

трехкомнатные квартиры – 150 тысяч долларов.

Важно! За последние полгода стоимость выросла примерно на 3%. Спрос на вторичку объясняется тем, что такие квартиры часто расположены ближе к центру и имеют готовую инфраструктуру.

Во Львове ситуация похожая:

однокомнатные квартиры – 67 тысяч долларов;

двухкомнатные – 95 тысяч долларов;

трехкомнатные – 122 тысячи долларов.

Где самые дешевые однокомнатные квартиры в Украине?

По данным ЛУН, самое дешевое жилье в Украине это:

Запорожская область – 16 тысяч долларов;

Николаевская область – 20 тысяч долларов;

Сумская и Харьковская области – 22 тысячи долларов.

Самыми высокими остаются Львов и Киев со средней стоимостью 67 тысяч долларов и 66 тысяч долларов соответственно. Следующим по стоимости жилья идет Ужгород, средняя стоимость однокомнатной квартиры там составляет 63 тысячи долларов.

Что влияет на выбор покупателей?