Как меняется предельная стоимость жилья по программе?

Как отмечает Укрфинжилье, предельную сумму рассчитывают на основе опосредованной стоимости строительства в регионе, и показатель умножают на два.

Цена квартиры может превышать этот уровень, но не более чем на 10%. Если разница больше, жилье уже не подходит под условия программы. Именно этот механизм определяет, какие объекты остаются доступными для покупки.

Для примера, максимальная стоимость квартиры для семьи из трех человек в Киеве составляет около 4,8 миллиона гривен. Для Львова максимальная стоимость – 4,1 миллиона гривен.

Даже незначительное обновление базового показателя меняет ситуацию на рынке. Часть квартир попадает под программу, тогда как другие автоматически выпадают из перечня.

Где установили самые высокие и самые низкие предельные показатели?

Самые высокие предельные значения установили в столице и отдельных регионах. В Киеве лимит составляет 62 230 гривен за квадратный метр, тогда как в Харьковской и Донецкой областях он превышает 55 тысяч гривен.

Во Львовской области – 52 900 гривен за квадратный метр. В части центральных и северных регионов показатели немного ниже, но все еще превышают 53 тысячи гривен за квадратный метр, в частности в Черниговской и Киевской областях.

В то же время в некоторых областях установили существенно ниже предельные значения. В Кировоградской области лимит составляет 45 254 гривен за квадратный метр, в Закарпатской – 46 222 гривен, а в Житомирской – 46 804 гривен. В Полтавской и Ивано-Франковской областях показатели приближаются к 47–48 тысяч гривен.

К слову, по данным ЛУН, средняя стоимость квадратного метра в Киеве составляет 57 800 гривен, в Кропивницком – 41 900 гривен. Между тем во Львове средняя стоимость составляет 63 900 гривен, что значительно сокращает выбор покупателей по программе "еОселя".

Как изменились условия еОсели в 2026 году?

В этом году с 9 февраля в программе "еОселя" ввели более жесткие требования к жилью и заемщикам. В частности, банки начали анализировать сделки с недвижимостью за последние 36 месяцев, а не за год, как раньше. Если за это время продавали жилье с площадью более установленной нормы, в программе могут отказать.

Также установили четкий предел площади: квартира не может превышать норматив более чем на 10% и в целом не может быть больше 115,5 квадратных метров.