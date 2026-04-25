Кто может получить бесплатный ремонт жилья?

Программа ориентирована прежде всего на внутренне перемещенных лиц, которые уже живут в этом жилье и имеют документы на него, пишет Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета.

Сам статус ВПЛ не дает автоматического права на участие. Прежде всего выбирают семьи в сложных жизненных обстоятельствах. Среди них многодетные семьи, люди с инвалидностью, одинокие родители и другие, кому сложно самостоятельно оплатить ремонт.

Также учитывают, где именно живет семья. Чаще помощь получают жители сел и небольших городов, где меньше возможностей и хуже жилищные условия.

Подать заявку могут жители Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей. В этих регионах жилье чаще всего нуждается в восстановлении из-за последствий войны и проблем с инфраструктурой.

Какое жилье будут ремонтировать?

Помощь дают для жилья, которое не пригодно для нормального проживания. Речь идет не об обновлении интерьера, а о базовых вещах, без которых невозможно жить.

Основаниями для участия могут быть:

отсутствие водоснабжения или санузла;

неисправное отопление или канализация;

влажность, грибок или холодные стены;

старые окна, которые не удерживают тепло;

проблемный пол или сложный доступ для маломобильных людей.

В таких случаях в помещении выполняют основные работы. Могут заменить окна и двери, отремонтировать крышу, утеплить стены и пол, а также восстановить электричество, воду и канализацию.

Как подать заявку на участие в программе?

Подать заявку можно быстро и без сложных процедур. Нужно заполнить короткую онлайн-форму или позвонить на горячую линию.

После этого специалисты проверяют данные и оценивают состояние жилья. Они выясняют, подходит ли оно под условия программы. Окончательное решение принимают после осмотра помещения.

Подача заявки не означает, что ремонт сделают сразу. Из-за ограниченных ресурсов помощь получают те семьи, которые действительно в этом нуждаются больше всего и соответствуют всем условиям.

Какие квартиры правительство планирует бесплатно отдавать ВПЛ?

Квартиры и дома, которые годами стоят пустыми, планируют передать для проживания ВПЛ. Правительство вместе с партнерами запускает пилотный проект по отбору помещений в трех областях, чтобы переоборудовать их под социальное жилье, отмечают в Министерстве развития общин и территорий.

Пилотный этап стартует в Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Именно там проводят инвентаризацию свободных зданий и сформируют перечень потенциальных объектов для переоборудования.