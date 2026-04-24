Как зарегистрировать право собственности на жилье?

Если квартиру или дом оформили до 1 января 2013 года, данные о них часто остаются только в бумажных архивах или в БТИ, пишет Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета.

В таком случае владелец должен самостоятельно внести информацию в Государственный реестр вещных прав.

Для этого нужно подать заявление и пакет документов. Основным документом выступает договор купли-продажи, дарения, свидетельство о наследстве или решение суда.

Обратиться можно к нотариусу или государственному регистратору в ЦНАПе. После подачи документов специалист вносит данные в реестр и формирует запись о праве собственности.

Отдельно стоит учесть ситуации со старым жильем. Если информации в электронной системе нет, регистратор сам направляет запросы в БТИ, даже когда заявитель не предоставил соответствующую справку. Это сокращает время оформления и уменьшает количество лишних действий.

Завершить процедуру можно только после уплаты административного сбора. Без этого запись в реестре не сформируют.

В каких областях действует упрощенная процедура?

Для части регионов ввели принцип экстерриториальности. Он позволяет оформить право собственности независимо от места расположения недвижимости.

Это правило применяют для областей, которые пострадали от войны или находятся под оккупацией. В перечень входят:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Луганская;

Николаевская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская;

Крым.

Если жилье расположено в одном из этих регионов, владелец может не ехать по месту нахождения имущества. Подать документы позволяют в любом безопасном регионе через нотариуса или государственного регистратора.

Какой документ подтверждает право собственности в 2026 году?

Данные о владельцах квартир и домов в Украине хранятся в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, пишет Dozvil. Бумажные свидетельства, которые выдавали ранее, могут оставаться у владельцев, однако важнейшим является запись в реестре. Именно она подтверждает, кому принадлежит недвижимость.