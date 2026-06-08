Что изменится для ВПЛ в местах временного проживания?

Отныне перед включением объектов в перечень мест временного проживания будут проводить обязательный мониторинг помещений, сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

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Как объясняют в правительстве, это поможет проверять, соответствуют ли такие объекты установленным требованиям, и обеспечивать надлежащие условия для проживания внутренне перемещенных лиц.

Также Кабмин уточнил порядок заключения и продления договоров пользования жилыми помещениями. Кроме того, определили основания и порядок прекращения таких договоров.

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Какие гарантии получат переселенцы?

Одним из изменений стало увеличение сроков временного проживания для внутренне перемещенных лиц, которые по определенным причинам не имеют документов, удостоверяющих личность. Дополнительное время будет предоставляться на период оформления необходимых документов.

Отдельные нововведения касаются переселения жителей. Теперь внутренне перемещенных лиц должны заблаговременно и письменно сообщать о соответствующих решениях.

Для людей, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, место временного проживания должно быть не просто крышей над головой, а безопасным и комфортным пространством с четкими и справедливыми правилами. Принятые изменения усиливают защиту прав внутренне перемещенных лиц, делают процедуры более прозрачными и учитывают современные вызовы,

– отметил министр социальной политики Денис Улютин.

Обновленные правила определяют условия проживания переселенцев в местах временного размещения и предусматривают дополнительные гарантии их жилищных прав. Правительство также предусмотрело меры для поддержки занятости трудоспособных жителей таких заведений.

В Кабмине отмечают, что новые правила должны быть понятными как для внутренне перемещенных лиц, так и для администраций мест временного проживания.

Сколько средств выделили на жилье для ВПЛ?

Регионы уже направили почти 700 миллионов гривен из государственной субвенции на обустройство жилья для ВПЛ. Часть средств использовали для создания комфортных условий проживания для людей с инвалидностью и маломобильных граждан.

Отдельно во время совещания обсудили проект программы, которая предусматривает приобретение 1000 домов в сельской местности для внутренне перемещенных лиц.