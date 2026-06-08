Що зміниться для ВПО у місцях тимчасового проживання?

Відтепер перед включенням об'єктів до переліку місць тимчасового проживання проводитимуть обов'язковий моніторинг приміщень, повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Дивіться також Підтримку ВПО розширили: що слід знати про рішення уряду

Як пояснюють в уряді, це допоможе перевіряти, чи відповідають такі об'єкти встановленим вимогам, та забезпечувати належні умови для проживання внутрішньо переміщених осіб.

Також Кабмін уточнив порядок укладення та продовження договорів користування житловими приміщеннями. Крім того, визначили підстави та порядок припинення таких договорів.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Які гарантії отримають переселенці?

Однією зі змін стало збільшення строків тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб, які з певних причин не мають документів, що посвідчують особу. Додатковий час надаватиметься на період оформлення необхідних документів.

Окремі нововведення стосуються переселення мешканців. Тепер внутрішньо переміщених осіб мають завчасно та письмово повідомляти про відповідні рішення.

Для людей, які через війну були змушені залишити свої домівки, місце тимчасового проживання має бути не просто дахом над головою, а безпечним і комфортним простором із чіткими та справедливими правилами. Ухвалені зміни посилюють захист прав внутрішньо переміщених осіб, роблять процедури більш прозорими та враховують сучасні виклики,

– зауважив міністр соціальної політики Денис Улютін.

Оновлені правила визначають умови проживання переселенців у місцях тимчасового розміщення та передбачають додаткові гарантії їхніх житлових прав. Уряд також передбачив заходи для підтримки зайнятості працездатних мешканців таких закладів.

У Кабміні наголошують, що нові правила мають бути зрозумілішими як для внутрішньо переміщених осіб, так і для адміністрацій місць тимчасового проживання.

Скільки коштів виділили на житло для ВПО?

Регіони вже спрямували майже 700 мільйонів гривень із державної субвенції на облаштування житла для ВПО. Частину коштів використали для створення комфортних умов проживання для людей з інвалідністю та маломобільних громадян.

Окремо під час наради обговорили проєкт програми, яка передбачає придбання 1000 будинків у сільській місцевості для внутрішньо переміщених осіб.