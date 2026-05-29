Сколько средств выделили на жилье для ВПЛ?

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко после селекторного совещания с регионами.

По ее словам, правительство продолжает расширять сеть мест временного проживания и социальной поддержки для переселенцев.

Работаем над расширением сети мест временного проживания и социальной поддержки. С 1 млрд грн субвенции области уже распределили почти 700 млн грн на обустройство жилья для ВПО, в частности для маломобильных людей и людей с инвалидностью. 14 областей уже полностью использовали выделенные средства,

– отметила Свириденко.

В то же время правительство заметило задержки с финансированием в Днепропетровской, Винницкой и Полтавской областях. Отдельно во время совещания обсудили проект программы, которая предусматривает приобретение 1000 домов в сельской местности для внутренне перемещенных лиц.

Какие еще программы создают для ВПЛ?

Правительство также работает над несколькими программами, которые должны помочь ВПО с жильем. Одной из них является льготная ипотека под 3% годовых при поддержке Германии. На реализацию программы предусмотрели 33 миллиона евро. Ожидается, что ею смогут воспользоваться более 600 семей переселенцев. Кредиты планируют предоставлять на срок до 30 лет людям, которые не имеют собственного жилья на подконтрольной Украине территории.

Еще одним инструментом могут стать жилищные ваучеры для ВПЛ на сумму до 2 миллионов гривен. Их предлагают использовать для покупки квартиры или дома, инвестирования в строительство или как первый взнос по ипотеке. Средства должны поступать непосредственно продавцу жилья или банку после согласования сделки.

Также Минразвития выбрало Львов, Житомир, Николаев, Кременчуг и Кропивницкий для пилотного проекта по строительству социального жилья для переселенцев. Новую модель рассматривают прежде всего как вариант доступного жилья для переселенцев и других украинцев, которые не могут позволить себе покупку квартиры.