Какие города отобрали для строительства социального жилья?

В следующий этап проекта прошли Львов, Житомир, Николаев, Кременчуг и Кропивницкий, сообщают в Министерстве развития общин и территорий.

Эти общины предварительно отобрали среди 25 участников конкурса, а сейчас проекты проходят оценку финансовых моделей. После этого станет понятно, какие именно общины смогут перейти к практической реализации строительства.

Наталья Козловская Заместитель Министра развития общин и территорий Сегодня мы отобрали и передали на дальнейшую оценку структурированные проекты – те, которые имеют реальный потенциал для реализации. Поскольку по условиям проекта предполагается софинансирование, важно оценить, смогут ли общины привлекать кредитные ресурсы без чрезмерной нагрузки на бюджеты, а также насколько жизнеспособна сама арендная модель. Речь идет не о временных решениях, а о создании системы, которая позволит строить доступное жилье для тех, кто в этом больше всего нуждается – внутренне перемещенных лиц, ветеранов и специалистов, которых общины стремятся удержать.

Во время отбора учитывали сразу несколько факторов:

количество внутренне перемещенных лиц в громаде;

потребность в социальном жилье;

готовность местных властей реализовать проект.

Также оценивали, смогут ли общины в дальнейшем управлять таким жилым фондом. На финальном этапе общины представили свои проекты специальной комиссии с участием представителей Минразвития, Минфина, Агентства восстановления и экспертов.

Какими будут проекты социального жилья в разных городах?

Масштаб представленных общинами проектов существенно отличается. Общая стоимость отдельных инициатив колеблется примерно от 680 миллионов до почти 5 миллиардов гривен.

Один из крупнейших проектов представил Львов. Там предлагают построить четыре многоквартирных дома высотой от 6 до 10 этажей на 1 000 квартир. В проекте также предусмотрели коммерческие помещения, которые могут приносить дополнительный доход для содержания такого жилья.

Кропивницкий планирует возвести 8 шестиэтажных домов на 1003 квартиры. В Минразвития отмечают, что этот проект имеет высокий уровень готовности к реализации, поскольку земельный участок уже имеет нужное целевое назначение.

Житомир предложил компактный формат – один 9-этажный четырехсекционный дом на 216 квартир с современными техническими решениями и доступом к инженерным сетям.

Николаев и Кременчуг в своих проектах делают ставку на финансовую устойчивость. В Николаеве планируют построить два 10-этажных дома на 300 квартир с арендной моделью, которая будет учитывать платежеспособность жителей. Самый масштабный по количеству зданий проект представил Кременчуг – 29 девятиэтажных домов на 1024 квартиры, рассказали в соцсетях города.

Как будет работать новая модель арендного жилья?

Проект предусматривает создание муниципального жилищного фонда без права приватизации или перепродажи квартир. То есть жилье будет оставаться в собственности общины, а квартиры будут сдавать в аренду людям, которые нуждаются в поддержке.

Новую модель рассматривают прежде всего как вариант доступного жилья для переселенцев и других украинцев, которые не могут позволить себе покупку квартиры. Аренда в таких домах будет дешевле рыночной – ориентировочно от 90 до 320 грн за квадратный метр.

Отдельное внимание планируют уделять расположению новых домов. В проектах учитывают доступ к базовой инфраструктуре, в частности школ, детсадов и медицинских учреждений. Также в каждом доме будет укрытие.

Какие еще жилье решения правительство планирует реализовать?

Квартиры и дома, которые годами стоят пустыми, планируют передать для проживания ВПЛ. Правительство вместе с партнерами запускает пилотный проект по отбору помещений в трех областях, чтобы переоборудовать их под социальное жилье.

В рамках проекта будут искать недвижимость государственной и коммунальной формы собственности, которую можно адаптировать под проживание. Пилотный этап стартует в Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Именно там проведут инвентаризацию свободных зданий и сформируют перечень потенциальных объектов для переоборудования.