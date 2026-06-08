Где продают самые дорогие однокомнатные квартиры?

По данным DIM.RIA, в мае средняя стоимость однокомнатного жилья в столице в столице составляла 89 тысяч долларов, а за месяц этот показатель не изменился.

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Самые дорогие однокомнатные квартиры среди регионов продают в Закарпатской области, где средняя цена достигла 75,8 тысячи долларов. Почти на одном уровне находятся Львовская и Ивано-Франковская области со стоимостью 75 тысяч и 72 тысячи долларов соответственно. В пятерку самых дорогих регионов также вошла Ровенская область, где средняя стоимость жилья составляет 65 тысяч долларов.

Высокие цены сохраняются и в ряде других областей. В Черновицкой и Волынской областях однокомнатные квартиры стоят в среднем по 57 тысяч долларов, в Винницкой – 56 тысяч долларов, а в Тернопольской – 52,5 тысячи долларов. В Одесской области средняя цена составляет 50 тысяч долларов.

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Зато в Киевской, Житомирской и Черкасской областях владельцы просят в среднем от 46 до 49 тысяч долларов за однокомнатное жилье. В Хмельницкой области средняя стоимость составляет 42 тысячи долларов.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры / Инфографика DIM.RIA

В каких регионах однокомнатное жилье дешевле всего?

Самое доступное жилье на вторичном рынке сосредоточено в южных и восточных областях. Самую низкую среднюю цену аналитики зафиксировали в Херсонской области – 15,5 тысячи долларов.

К регионам с самыми дешевыми однокомнатными квартирами также относятся Запорожская и Николаевская области, где такое жилье стоит в среднем 17 тысяч и 20 тысяч долларов соответственно. В Кировоградской области средняя стоимость составляет 23,5 тысячи долларов, а в Сумской – 24 тысячи долларов.

Сравнительно невысокие цены сохраняются в Харьковской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях. Здесь однокомнатные квартиры стоят от 25 до 37 тысяч долларов в зависимости от региона.

Как изменились цены и количество объявлений?

В мае количество объявлений о продаже жилья на вторичном рынке преимущественно росло в западных и северных областях Украины. Активно предложение увеличивалось в Волынской и Сумской областях, где количество объявлений выросло на 10%. Еще на 8% больше предложений стало в Черниговской области.

В то же время в части регионов рынок демонстрировал противоположную тенденцию. Наибольшее сокращение количества объявлений зафиксировали в Киеве, где показатель за месяц уменьшился на 11%.

Сколько лет нужно украинцам, чтобы купить квартиру?

Аналитики OLX Недвижимость подсчитали, что украинцам нужно от 5 до 7 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру, откладывая весь доход. Меньше всего времени нужно жителям Запорожья. Медианная цена однокомнатной квартиры в городе составляет 661 тысячу гривен, поэтому накопить на нее можно примерно за 2 года.

Самыми дорогими городами остаются Киев и Ужгород. По подсчетам аналитиков, чтобы приобрести такое жилье, придется откладывать деньги почти 9 лет.