Сколько лет нужно украинцам, чтобы купить квартиру?

Аналитики OLX Недвижимость сравнили медианную стоимость однокомнатного жилья и медианные зарплаты в областных центрах Украины.

По их подсчетам, в среднем украинцам нужно от 5 до 7 лет, чтобы собрать нужную сумму, если откладывать весь доход.

С учетом других расходов в месяц, конечно, сроки накопления средств на собственное жилье будут больше. Однако такой расчет дает ориентир, насколько финансово достижимым является жилье в конкретном городе,

– объяснили авторы исследования.

Где накопить на жилье проще всего?

Самыми доступными для покупки жилья остаются города вблизи линии фронта. Именно там сейчас зафиксированы самые низкие цены на недвижимость в Украине.

Меньше всего времени нужно жителям Запорожья. Медианная цена однокомнатной квартиры в городе составляет 661 тысячу гривен, поэтому накопить на нее можно примерно за 2 года.

В Херсоне и Николаеве на покупку жилья придется собирать около 3 лет. Средняя стоимость квартир там составляет 636 тысяч гривен и 856 тысяч гривен соответственно.

Еще примерно 4 года нужно для покупки жилья в Харькове и Сумах. В Харькове однокомнатная квартира стоит около 1,1 миллиона гривен, а в Сумах – 1 миллион гривен.

В каких городах придется собирать дольше всего?

В части областных центров украинцам придется накапливать на жилье не менее 5 лет. К таким городам относятся Днепр, Кропивницкий, Чернигов и Хмельницкий, где цены на однокомнатные квартиры колеблются от 1,3 до 1,8 миллиона гривен.

Около 6 лет понадобится жителям Ивано-Франковска, Черкасс, Полтавы и Одессы. В этих городах медианная стоимость жилья уже достигает 1,7 – 2,2 миллиона гривен.

Еще сложнее приобрести квартиру в Луцке, Тернополе, Ровно, Житомире и Виннице. Там на покупку жилья придется собирать примерно 7 лет.

В города с наименее доступным жильем вошли Черновцы и Львов. В Черновцах однокомнатная квартира стоит примерно 2,5 миллиона гривен, а во Львове – 3,2 миллиона гривен.

Самыми дорогими городами остаются Киев и Ужгород. В столице медианная стоимость однокомнатной квартиры составляет 3,4 миллиона гривен, а в Ужгороде – 3,3 миллиона гривен. По подсчетам аналитиков, чтобы приобрести такое жилье, придется откладывать деньги почти 9 лет.

Сколько украинцы готовы потратить на покупку жилья в 2026 году?

Больше всего потенциальных покупателей рассчитывают на жилье в среднем ценовом сегменте, пишет исследование DIM.RIA. Так, 43,1% украинцев готовы потратить на квартиру или дом от 30 до 60 тысяч долларов. Еще 33,3% ищут варианты стоимостью до 30 тысяч долларов.

Фактически более трех четвертей покупателей ориентируются на недвижимость до 60 тысяч долларов. Значительно более дорогие объекты рассматривает лишь небольшая часть опрошенных.

Как показывает исследование, на решение о покупке жилья влияет уровень дохода и финансовая ситуация. Финансовые возможности украинцев за последний год изменились по-разному. У 33,9% респондентов бюджет на покупку жилья сократился, тогда как у 29,4% он вырос. Еще 36,8% сообщили, что их возможности остались без изменений.