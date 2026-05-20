Скільки років потрібно українцям, щоб купити квартиру?

Аналітики OLX Нерухомість порівняли медіанну вартість однокімнатного житла та медіанні зарплати в обласних центрах України.

За їхніми підрахунками, у середньому українцям потрібно від 5 до 7 років, щоб зібрати потрібну суму, якщо відкладати весь дохід.

З урахуванням інших витрат на місяць, звісно, терміни накопичення коштів на власне житло будуть більшими. Однак такий розрахунок дає орієнтир, наскільки фінансово досяжним є житло у конкретному місті,

– пояснили автори дослідження.

Де накопичити на житло найпростіше?

Найдоступнішими для купівлі житла залишаються міста поблизу лінії фронту. Саме там зараз зафіксовані найнижчі ціни на нерухомість в Україні.

Найменше часу потрібно жителям Запоріжжя. Медіанна ціна однокімнатної квартири у місті становить 661 тисячу гривень, тож накопичити на неї можна приблизно за 2 роки.

У Херсоні та Миколаєві на купівлю житла доведеться збирати близько 3 років. Середня вартість квартир там становить 636 тисяч гривень і 856 тисяч гривень відповідно.

Ще приблизно 4 роки потрібно для купівлі житла в Харкові та Сумах. У Харкові однокімнатна квартира коштує близько 1,1 мільйона гривень, а в Сумах – 1 мільйон гривень.

У яких містах доведеться збирати найдовше?

У частині обласних центрів українцям доведеться накопичувати на житло щонайменше 5 років. До таких міст належать Дніпро, Кропивницький, Чернігів та Хмельницький, де ціни на однокімнатні квартири коливаються від 1,3 до 1,8 мільйона гривень.

Близько 6 років знадобиться жителям Івано-Франківська, Черкас, Полтави та Одеси. У цих містах медіанна вартість житла вже сягає 1,7 – 2,2 мільйона гривень.

Ще складніше придбати квартиру у Луцьку, Тернополі, Рівному, Житомирі та Вінниці. Там на купівлю житла доведеться збирати приблизно 7 років.

До міст із найменш доступним житлом увійшли Чернівці та Львів. У Чернівцях однокімнатна квартира коштує приблизно 2,5 мільйона гривень, а у Львові – 3,2 мільйона гривень.

Найдорожчими містами залишаються Київ та Ужгород. У столиці медіанна вартість однокімнатної квартири становить 3,4 мільйона гривень, а в Ужгороді – 3,3 мільйона гривень. За підрахунками аналітиків, щоб придбати таке житло, доведеться відкладати гроші майже 9 років.

Скільки українці готові витратити на купівлю житла у 2026 році?

Найбільше потенційних покупців розраховують на житло в середньому ціновому сегменті, пише дослідження DIM.RIA. Так, 43,1% українців готові витратити на квартиру чи будинок від 30 до 60 тисяч доларів. Ще 33,3% шукають варіанти вартістю до 30 тисяч доларів.

Фактично понад три чверті покупців орієнтуються на нерухомість до 60 тисяч доларів. Значно дорожчі об'єкти розглядає лише невелика частина опитаних.

Як показує дослідження, на рішення про купівлю житла впливає рівень доходу і фінансова ситуація. Фінансові можливості українців за останній рік змінилися по-різному. У 33,9% респондентів бюджет на купівлю житла скоротився, тоді як у 29,4% він зріс. Ще 36,8% повідомили, що їхні можливості залишилися без змін.