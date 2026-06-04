Чому бюджету житлового ваучера не вистачає на квартири у великих містах?

Суми до 2 мільйонів гривень часто недостатньо для придбання повноцінної двокімнатної квартири у великих містах України, розповів народний депутат Павло Фролов.

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Програма дає можливість придбати житло, однак через високі ціни на нерухомість в обласних центрах вибір доступних варіантів значно звужується. Через це частина родин не може скористатися житловою компенсацією у бажаному місці проживання.

Зокрема в Києві, Львові чи Ужгороді двокімнатне житло для родини буде коштувати у середньому 100 тисяч доларів, тоді як сума ваучера – близько 45 тисяч доларів.

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Фактично люди можуть скористатися ваучером лише не в обласних центрах, а в менших містах, або купувати однокімнатну чи смарт-квартиру без ремонту,

– зазначає Павло Фролов.

Як часові обмеження впливають на можливість скористатися ваучером?

Переселенці також обмежені строками використання заброньованих коштів. Після підтвердження бронювання родина має лише 60 днів для пошуку житла, укладення договору купівлі-продажу та подання необхідних документів для перерахування коштів.

На практиці цього часу часто недостатньо. Пошук житла, перевірка документів, оцінка нерухомості та оформлення угоди можуть займати значно більше часу, особливо у великих містах із високим попитом на житло.

Якщо переселенці не встигають завершити всі процедури у визначений термін, бронювання скасовують. Кошти повертають до бюджету, а заявка знову потрапляє до загальної черги. У такому разі родині доводиться повторно чекати на можливість отримати державну допомогу.

Чому житлові ваучери досі не працюють разом із "єОселею"?

Поєднати житлові ваучери з державною іпотечною програмою "єОселя" переселенці поки що не можуть. За словами Павла Фролова, постанова Кабінету Міністрів №1176 дозволяє використовувати ваучер як перший внесок за іпотекою або для її погашення.

Однак банки досі не мають чітко визначеного механізму роботи з такими коштами в межах "єОселі". Через це переселенці не можуть поєднати державний ваучер із пільговим кредитуванням, щоб придбати дорожче або просторіше житло.

Яким сертифікатом можна сплатити перший внесок за іпотекою "єОселя"?

Для сплати першого внеску за програмою "єОселя" можна використати сертифікат "єВідновлення". Саме цей механізм уже передбачений чинними правилами програми.

Водночас сертифікат "єВідновлення" поки не можна застосовувати для погашення вже оформленого іпотечного кредиту, оскільки це ще не передбачено законодавством.