Чому житловий ваучер не можна використати у "єОселі"?

В Укрфінжитлі зазначили, що використання житлового ваучера для сплати першого внеску за іпотекою або погашення вже чинного кредиту в межах програми "єОселя" наразі неможливе.

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.25 року №1176 передбачає, що житло, придбане з використанням житлового ваучера, не може бути відчужене протягом п'яти років. Водночас механізм іпотеки передбачає передачу нерухомості в заставу банку та державну реєстрацію обтяження такого майна відповідно до Закону України "Про іпотеку", Закону України "Про нотаріат" та Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень",

– пише Укрфінжитло.

У компанії додали, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства працює над законодавчими змінами для узгодження дії двох державних програм підтримки.

Яким сертифікатом можна сплатити перший внесок за іпотекою "єОселя"?

Для сплати першого внеску за програмою "єОселя" можна використати сертифікат "єВідновлення". Саме цей механізм уже передбачений чинними правилами програми.

Водночас сертифікат "єВідновлення" поки не можна застосовувати для погашення вже оформленого іпотечного кредиту, оскільки це ще не передбачено законодавством.

Що повідомлялося про "єОселю" раніше?

Місяць тому у Дії зазначали, що житловий ваучер можна спрямувати не лише на часткове погашення кредиту, а й на оплату першого внеску за програмою "єОселя". Для цього позичальник мав обрати квартиру та погодити із забудовником або продавцем використання житлового ваучера.

Також наприкінці 2025 року Кабінет Міністрів оновив правила участі у програмі "єОселя". Зокрема, пільговою іпотекою під 3% можуть скористатися мобілізовані громадяни. Для ветеранів, учасників бойових дій, ВПО та інших громадян України ставка становить 7% річних.