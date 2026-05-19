Хто може взяти участь у програмі "єОселя"?

Як зазначають на порталі Дія, у програмі "єОселя" можуть взяти участь українці віком від 18 років, які не мають власного житла.

Для частини учасників діє пільгова ставка 3% річних на перші 10 років та 6% – з 11 року кредитування. Такі умови доступні для військовослужбовців за контрактом, медиків, педагогів та науковців.

Також наприкінці 2025 року Кабінет Міністрів оновив правила участі у програмі "єОселя". Зокрема, пільговою іпотекою під 3% можуть скористатися мобілізовані громадяни. Для ветеранів, учасників бойових дій, ВПО та інших громадян України ставка становить 7% річних.

Як змінились умови участі в програмі "єОселя"?

Цьогоріч з 9 лютого в програмі запровадили жорсткіші вимоги до житла та позичальників. Серед ключових вимог "єОселі":

якщо у власності вже є житло площею понад 52,5 квадратного метра для сім'ї з однієї або двох осіб, плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена родини – взяти участь вже не можна;

площею понад 52,5 квадратного метра для сім'ї з однієї або двох осіб, плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена родини – взяти участь вже не можна; якщо за 36 місяців здійснювалися продажі нерухомості, площа яких перевищує норму, в участі також відмовлять;

нерухомості, площа яких перевищує норму, в участі також відмовлять; площа обраної квартири не може перевищувати норматив більш ніж на 10% і не може бути більшою за 115,5 квадратного метра ;

; вартість квадратного метра та загальна ціна житла також обмежені й не можуть перевищувати встановлені межі більш ніж на 10%.

Як зазначає Укрфінжитло, граничну суму квадратного метра розраховують на основі опосередкованої вартості будівництва у регіоні. Для прикладу, максимальна вартість квартири для сім'ї з трьох людей у Києві становить близько 5,2 мільйона гривень. Для Львова максимальна вартість – 4,4 мільйона гривень.

Які нові умови іпотеки "єОселя" для ВПО?

У вересні 2025 року уряд запустив окрему програму підтримки внутрішньо переміщених осіб. Держава компенсує 70% першого внеску та 70% платежів за перший рік кредитування. Також покривають витрати на оформлення іпотеки до 40 тисяч гривень.

Водночас діє обмеження вартості житла. Об'єкт не може коштувати дорожче ніж 2 мільйони гривень. Через це програма зіткнулася з браком відповідних варіантів на ринку.

Олена Дмітрієва Заступниця голови правління Глобус Банку Ідея програми для ВПО є правильною і соціально важливою. Але встановлений ціновий поріг суттєво обмежує вибір житла, особливо у великих містах, де вартість житла значно вища.

Як подати заяву на участь у програмі "єОселя"?

Подати заявку на участь у програмі "єОселя" можна через застосунок Дія, тому не потрібно особисто звертатися до банку на першому етапі.

Щоб оформити іпотеку, треба:

подати заявку через Дію;

отримати пропозиції від банків-партнерів, обрати один;

пройти перевірку документів та доходів;

знайти житло, яке відповідає умовам програми;

укласти договір та оформити іпотеку.

Чому банки можуть відмовити у пільговій іпотеці "єОселя"?

Найчастіше відмови відбуваються ще на етапі фінансової перевірки клієнта, пояснює голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер. Банк погоджує іпотеку за програмою "єОселя" лише у випадку, якщо позичальник має достатній офіційний дохід.

Під час розрахунку враховують щомісячний платіж за кредитом, який зазвичай не повинен перевищувати 40 – 45% заробітку сім'ї.

Тобто для купівлі однокімнатної квартири вартістю приблизно 1,5 мільйона гривень сім'я повинна заробляти від 32 тисяч гривень на місяць. У містах із дорожчим житлом, зокрема у Києві та Львові, банки можуть вимагати значно вищий дохід – на рівні 50 – 60 тисяч гривень.

Чи можна купити будинок за "єОселею"?

За програмою "єОселя" українці можуть купити не лише квартиру, а й приватний будинок. Однак таке житло має відповідати вимогам програми. Для однієї або двох осіб максимальна площа будинку становить 65 квадратних метрів. На кожного наступного члена сім'ї додають ще 21 квадратний метр.

Є також обмеження щодо віку житла. Для пільгових категорій учасників переважно доступні будинки віком до трьох років. Для інших покупців допускається житло віком до 20 років.

Купівля будинку за "єОселею" триває довше, ніж оформлення квартири. Спершу людина подає заявку через Дію та отримує попереднє погодження банку. Після цього вже можна обирати будинок і подавати документи.

Банк перевіряє не лише сам будинок, а й земельну ділянку, на якій він розташований. Якщо із землею є проблеми або документи оформлені неправильно, у погодженні угоди можуть відмовити.

Чи можна використати житловий ваучер для "єОселі"?

У 2026 році ветерани та ВПО можуть покрити перший внесок за програмою "єОселя" житловим ваучером. Спочатку позичальник має обрати квартиру та погодити із забудовником або продавцем використання житлового ваучера.

Далі потрібно звернутися до банку та повідомити про бажання оплатити перший внесок державною компенсацією. Але слід враховувати, що оформлення часто вимагає додаткових витрат, які не покриває ваучер.