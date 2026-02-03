Які відсоткові ставки доступні військовим?

У межах програми діє кілька варіантів кредитування залежно від статусу позичальника, зазначають на сайті "єОселя".

Умови виглядають так:

3% річних на перші десять років для кадрових військових та силовиків. 6% річних після завершення пільгового десятирічного періоду.

на перші десять років для кадрових військових та силовиків. 6% річних після завершення пільгового десятирічного періоду. 7% річних на перші десять років для ветеранів, учасників бойових дій та родин загиблих. 10% річних на ще 10 років іпотечного кредитування.

на перші десять років для ветеранів, учасників бойових дій та родин загиблих. 10% річних на ще 10 років іпотечного кредитування. 0% річних для молодих військових до 25 років у межах спеціального контрактного напряму.

Також з 11 січня мобілізовані українці можуть скористатися програмою "єОселя" під 3% річних, повідомила Юлія Свириденко.

Які вимоги до житла та першого внеску?

Кредит у межах програми можна оформити на строк до двадцяти років. Розмір першого внеску залежить від віку позичальника. Молодь до 25 років може сплатити від 10% вартості житла. Для інших учасників мінімальний внесок становить 20%.

Є також обмеження щодо площі нерухомості. Квартира має бути не більшою за 115,5 квадратного метра, а житловий будинок до 125,5 квадратного метра. Придбати можна житло тільки на підконтрольній Україні території.

Як подати заявку на пільгову іпотеку?

Подання заявки відбувається через застосунок Дія. Кандидат обирає свою категорію, заповнює анкету та очікує рішення банку. Найчастіше банк може відмовити після фінансової перевірки клієнта.

Важливо! Якщо людина вже є власником житла у документах, воно повинно бути зруйнованим, розташованим на окупованій території або мати меншу площу за встановлену соціальну норму.

Скільки потрібно заробляти, щоб купити квартиру за програмою "єОселя"?