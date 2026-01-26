Який дохід потрібен для купівлі однокімнатної квартири?

Мінімальний дохід для участі в програмі "єОселя" напряму залежить від вартості житла та щомісячного платежу. Оптимально витрачати на іпотеку 40% – 45% доходу, повідомляє ЛУН.

При купівлі однокімнатної квартири вартістю близько 1,5 мільйона гривень щомісячний платіж за кредитом становить приблизно 13 – 14 тисяч гривень.

У такому випадку мінімальний чистий дохід сім'ї має бути не менше 32 тисяч гривень на місяць. Саме такий рівень доходу дозволяє обслуговувати іпотеку без критичного навантаження на сімейний бюджет.

Як змінюються вимоги до доходу залежно від міста?

У регіонах із вищими цінами на житло вимоги до доходу автоматично зростають. Зокрема, у Львові або Києві через дорожчу нерухомість щомісячні платежі за іпотекою "єОселя" можуть бути суттєво вищими.

Для купівлі квартири у великих містах мінімальний сукупний дохід сім'ї може сягати 50 – 60 тисяч гривень. Остаточна сума залежить від вартості обраної квартири, розміру першого внеску та строку кредитування.

Чи враховуються доходи інших членів сім'ї?

У межах програми "єОселя" банки можуть враховувати не лише дохід основного позичальника. За потреби до кредитної угоди залучають співпозичальників, найчастіше це подружжя або близькі родичі.

Зверніть увагу! Банки часто відмовляють на етапі фінансової перевірки, якщо щомісячний платіж перевищує допустиме фінансове навантаження для клієнта, пояснює голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер.

Сукупний дохід сім'ї використовується для розрахунку максимально допустимого щомісячного платежу. Водночас усі доходи мають бути офіційними та підтвердженими документально. Саме цей показник разом із вартістю житла та першим внеском визначає, чи зможе заявник отримати іпотеку за програмою "єОселя" і на яких умовах.

Що вигідніше: іпотека "єОселя" чи оренда житла?