Скільки коштує однокімнатна квартира у Києві?
Найдоступніші пропозиції на вторинному ринку залишаються у Деснянському районі. Квартири там коштують у середньому 44 тисячі доларів, повідомляє ЛУН.
В інших районах Києва вартість однокімнатних квартир на вторинці становить:
- Святошинський – 53 000 доларів;
- Оболонський – 59 000 доларів;
- Дарницький – 65 000 доларів;
- Солом'янський – 65 500 доларів;
- Дніпровський – 69 000 доларів;
- Подільський – 75 000 доларів;
- Голосіївський – 77 500 доларів;
- Шевченківський – 90 000 доларів.
Найдорожчі однокімнатні квартири розташовані у центральній частині Києві – у Печерському районі з середньою вартістю 145 тисяч гривень.
Скільки коштують більші квартири у Києві?
Серед двокімнатних квартир найдоступніші варіанти також у Деснянському районі – у середньому 60 тисяч доларів. У Святошинському районі – близько 75 тисяч доларів, в Оболонському – 84,5 тисяч доларів.
До слова, за даними OLX Нерухомість, найдешевша двокімнатна квартира у Києві розташована у Деснянському районі та коштує близько 24 тисяч доларів, що майже втричі дешевше за середню ціну.
Найдорожчі пропозиції зафіксували у Голосіївському районі середній показник сягає 121 тисячі доларів, у Шевченківському – 140 тисяч доларів, а в Печерському – близько 210 тисяч доларів.
Трикімнатні квартири найдешевші у Деснянському районі – близько 75 тисяч доларів. Найдорожчі пропозиції у Шевченківському та Печерському районах – 216 тисяч та 335 тисяч доларів відповідно.
Яка вартість квадратного метра на первинному ринку?
На первинному ринку найнижчі ціни за квадратний метр у Деснянському районі – близько 830 доларів за квадратний метр. У Дарницькому районі квадратний метр коштує приблизно 1 090 доларів, у Дніпровському – 1 120 доларів.
У Святошинському районі забудовники в середньому просять близько 1 250 доларів за квадратний метр, у Солом'янському – 1 300 доларів, в Оболонському – 1 330 доларів, а в Голосіївському – близько 1 350 доларів за квадратний метр.
Вищі ціни зафіксовані у центральних районах міста. У Подільському – приблизно 1 640 доларів за квадратний метр, у Шевченківському – 1 610 доларів за квадратний метр, а найдорожчий квадратний метр у новобудовах Печерського району – близько 2 670 доларів.
Луцьк або Рівне: у якому місті дешевше придбати житло?
Західні обласні центри залишаються серед міст, де активно купують і орендують житло навіть в умовах обмеженої пропозиції. Луцьк і Рівне демонструють різний рівень цін та різну динаміку на ринку житла.
Середня вартість однокімнатних квартир у Луцьку становить 57 тисяч доларів, а в Рівному – 53 тисячі доларів.