Яка вартість купівлі квартир у Луцьку?

На вторинному ринку Луцька найпомітніше зросли ціни на однокімнатні квартири, повідомляє ЛУН.

Дивіться також До 20 тисяч за однушку: які ціни на оренду квартир у містах України

Середня вартість такого житла становить 57 тисяч доларів, що на 24% більше ніж пів року тому.

Двокімнатні квартири у місті продають у середньому за 65 тисяч доларів. У цьому сегменті вартість залишилась без змін, як і у випадку з більшими квартирами.

Трикімнатні квартири на вторинному ринку коштують у середньому 82 тисячі доларів. Попри відсутність цінових коливань, покупці стикаються з іншою проблемою – кількість доступних варіантів обмежена, тому пошук відповідного житла може затягнутися.

Яка вартість житла у Рівному?

У Рівному цінова ситуація відрізняється залежно від типу квартир. Однокімнатні квартири на вторинному ринку коштують у середньому 53 тисячі доларів. За останні пів року їхня вартість зросла на 6%.

Двокімнатні квартири навпаки продемонстрували незначне здешевлення. Зараз середня ціна квартири у Рівному становить 64 тисячі доларів.

Трикімнатне житло продають у середньому за 72 тисячі доларів. Водночас ринок також відчуває нестачу пропозицій, і вибір квартир залишається невеликим.

Яка вартість оренди у цих містах?

Орендувати житло в Луцьку в середньому коштує 14 500 гривень. Однак на ринку фіксують дефіцит пропозицій, через що знайти квартиру швидко буває складно.

До слова, за даними OLX нерухомість, найдешевші пропозиції у Луцьку стартують від 10 тисяч гривень, тоді як найдорожчі можуть сягати 20 тисяч гривень.

У Рівному оренда значно дешевша. Середня вартість становить 11 тисяч гривень, така ціна вважається однією з найдешевших серед західних регіонів України. Проте тут орендарям може бути дуже складно знайти житло.

У яких регіонах найдешевше купити житло?