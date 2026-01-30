Какова стоимость покупки квартир в Луцке?

На вторичном рынке Луцка заметно выросли цены на однокомнатные квартиры, сообщает ЛУН.

Средняя стоимость такого жилья составляет 57 тысяч долларов, что на 24% больше чем полгода назад.

Двухкомнатные квартиры в городе продают в среднем за 65 тысяч долларов. В этом сегменте стоимость осталась без изменений, как и в случае с большими квартирами.

Трехкомнатные квартиры на вторичном рынке стоят в среднем 82 тысячи долларов. Несмотря на отсутствие ценовых колебаний, покупатели сталкиваются с другой проблемой – количество доступных вариантов ограничено, поэтому поиск подходящего жилья может затянуться.

Какая стоимость жилья в Ровно?

В Ровно ценовая ситуация отличается в зависимости от типа квартир. Однокомнатные квартиры на вторичном рынке стоят в среднем 53 тысячи долларов. За последние полгода их стоимость выросла на 6%.

Двухкомнатные квартиры наоборот продемонстрировали незначительное удешевление. Сейчас средняя цена квартиры в Ровно составляет 64 тысячи долларов.

Трехкомнатное жилье продают в среднем за 72 тысячи долларов. В то же время рынок также испытывает недостаток предложений, и выбор квартир остается небольшим.

Какова стоимость аренды в этих городах?

Арендовать жилье в Луцке в среднем стоит 14 500 гривен. Однако на рынке фиксируют дефицит предложений, из-за чего найти квартиру быстро бывает сложно.

К слову, по данным OLX недвижимость, самые дешевые предложения в Луцке стартуют от 10 тысяч гривен, тогда как самые дорогие могут достигать 20 тысяч гривен.

В Ровно аренда значительно дешевле. Средняя стоимость составляет 11 тысяч гривен, такая цена считается одной из самых дешевых среди западных регионов Украины. Однако здесь арендаторам может быть очень сложно найти жилье.

