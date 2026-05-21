За сколько продали комплекс зданий "Імексбанка"?

Как сообщила пресс-служба НБУ, на продажу выставили комплекс зданий общей площадью более 2 300 квадратных метров в Одессе на проспекте Шевченко.

Смотрите также В Украине резко изменился формат жилья: что теперь строят вместо многоэтажек

Стартовая цена объекта составляла почти 24,8 миллиона гривен, пишет "Prozorro. Продажи". Во время торгов за комплекс соревновались шесть участников, поэтому конечная стоимость выросла до 93 миллионов гривен. Договор купли-продажи подписали 19 мая 2026 года с победителем аукциона – ВК ООО "Осьминог".

Prozorro.Продажи – это государственная система онлайн-аукционов, через которую продают или сдают в аренду государственное, коммунальное и банковское имущество. Именно через нее проводят торги по продаже недвижимости, активов банков-банкротов, земельных участков и другого имущества. Система работает в формате открытых онлайн-аукционов. Участники подают ценовые предложения через авторизованные площадки, а результаты торгов остаются публичными.

В Нацбанке сообщили, что здания получили значительные повреждения из-за российских атак в 2024 году. Это повлияло на рыночную стоимость имущества, однако спрос на аукционе все равно оставался высоким.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Комплекс зданий, которые продал НБУ за 93 миллиона гривен / Фото "Prozorro. Продажи"

Это – двадцатая успешно реализованная сделка с имуществом в 2026 году, которое Национальный банк получил в счет погашения долгов неплатежеспособных банков перед регулятором,

– прокомментировал заместитель председателя НБУ Ярослав Матузка.

Также он заявил, что за неполные пять месяцев Нацбанк продал собственного и приобретенного имущества более чем на 179 миллионов гривен.

Что известно об аукционе Укрпочты?

Как сообщил Алексей Кулеба, уже продали 13 тысяч квадратных метров, а стартовая стоимость лотов составляла около 110 миллионов гривен. Это около 3% всего портфеля недвижимости Укрпочты. Среди лотов – от небольших помещений в селах на Закарпатье до крупных зданий в городах.

Компания рассчитывает сэкономить более 3 миллионов гривен на содержании и налогах по этим объектам. Дополнительно прогнозируют прибыль в десятках миллионов гривен.

Средства от аукционов, согласно решению акционера – Министерства развития общин и территорий, – сразу направят на инвестиции в основные фонды. Таким образом, объекты, которые не приносили пользы, заменят новыми авто, почтоматами и сортировочными линиями.