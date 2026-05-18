Почему частные дома стали популярнее?

За последние несколько лет частные дома впервые начали преобладать в структуре нового жилья, сообщает YouControl.

По данным аналитиков, в 2021 году их доля в общей площади введенного в эксплуатацию жилья составляла 38%, а в 2024 году уже выросла до 51%. Доля многоквартирных домов за это время сократилась с 61,7% до 49%.

После 2022 года покупатели все чаще обращают внимание на жилье с меньшей плотностью застройки. Спрос вырос на частные дома, коттеджи, дуплексы и таунхаусы, где легче организовать автономный быт во время длительных отключений света или обстрелов.

К слову, по результатам исследования DIM.RIA, в 2026 году 34,7% опрошенных украинцев хотели бы приобрести именно частный дом. Для многих семей важной стала возможность установить генератор, обустроить укрытие, иметь собственное отопление или запас воды.

Изменились и подходы застройщиков. Малоэтажные проекты в условиях нестабильного рынка часто требуют меньше затрат и быстрее реализуются.

Однако в будущем дешевые частные дома могут исчезнуть с рынка из-за новых требований к строительству в Украине. Теперь такие проекты не подпадают под упрощенные правила. Для их строительства нужны полноценные градостроительные условия, согласования и экспертизы, как для многоквартирных сооружений.

В то же время структура рынка станет более прозрачной. Каждый проект будет иметь ответственного архитектора, что снижает риск приобрести проблемное жилье.

Уйдет формат "построили, как получилось, – продаем". На его место приходит системный подход: с архитектурой, расчетом, логикой проекта. Таких объектов будет меньше, но они будут более продуманными и, соответственно, дороже,

– объясняет риелтор Ирина Луханина.

Как война изменила строительную отрасль?

Строительный рынок до сих пор не вернулся к довоенным объемам, однако жилой сегмент восстанавливается быстрее нежилого. В среднем в течение 2022 – 2024 годов жилищное строительство составило около 71% от уровня 2021, тогда как нежилое – только 51%.

Активно новое жилье сейчас возводят в западных и центральных регионах Украины. В этих областях после начала полномасштабного вторжения существенно вырос спрос как на покупку жилья, так и на аренду.

В то же время строительным компаниям не хватает работников из-за мобилизации и выезд части специалистов за границу. Кроме этого, значительно подорожали строительные материалы, логистика и само выполнение работ. Часть девелоперов также имеет трудности с доступом к градостроительной документации и согласованием новых проектов.

На строительную отрасль повлияло и сокращение количества компаний. По данным YouControl если в 2021 году в Украине зарегистрировали 2 958 строительных предприятий, то в 2025 году – только 1 401.

Что меняется для застройщиков в 2026 году?

В апреле правительство объявило о новых изменениях для строительной отрасли. Кабмин планирует сократить количество процедур и ускорить согласование документов для застройщиков.

Премьер-министр Юлия Свириденко объяснила, что новые правила должны убрать часть барьеров, из-за которых запуск строительства часто затягивался на месяцы.

Правительство ожидает, что новые правила помогут лучше координировать работу органов, которые отвечают за разрешения и согласования в сфере строительства.