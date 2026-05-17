Почему квартиры в Харькове дорожают несмотря на ограниченный спрос?

О ценах на покупку жилья на вторичном и первичном рынках, а также на аренду в мае 2026 года свидетельствуют данные на ЛУН.

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Харькова продолжает расти. Однокомнатные квартиры стоят около 23 тысяч долларов, что на 2% больше, чем полгода назад. В то же время в годовом измерении рост заметнее: однокомнатные квартиры подорожали на 9% – до 24 тысяч долларов, двухкомнатные – на 8% до 39 тысяч долларов, а трехкомнатные – на 7% до 51 тысячи долларов.

Самое дорогое жилье на вторичном рынке сосредоточено в Шевченковском районе. Там медианная цена однокомнатной квартиры составляет 32 тысячи долларов, двухкомнатной – 54 тысячи, а трехкомнатной – 80 тысяч долларов.

В то же время в других районах цены существенно ниже. Например, однокомнатные квартиры в Новобаварском районе продают в среднем за 20 тысяч долларов. В Салтовском районе двухкомнатное жилье стоит около 32 тысяч долларов, а трехкомнатное – 45 тысяч долларов.

Что эксперты называют "феноменом Харькова"?

Несмотря на военные риски, специалисты отмечают постепенное оживление рынка недвижимости в Харькове. В агентстве SoftLoft, которые приводят finance.ua, ранее отмечали, что значительная часть сделок в городе сейчас проходит через программу "еВідновлення". Люди, которые получают компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье, нередко остаются в Харькове и покупают квартиры именно там.

Руководитель ЛУН Статистики Людмила Кирюхина, как пишет Kharkiv Today, объясняла, что на харьковском рынке срабатывает "эффект низкой базы". Ранее цены были аномально низкими, поэтому даже умеренное восстановление сейчас дает заметный прирост в процентах.

В то же время бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский в комментарии "РБК-Украина" обращал внимание, что рынок недвижимости в целом переходит в более стабильную фазу после резких колебаний предыдущих лет. По его словам, сейчас наблюдается постепенное выравнивание ценовых дисбалансов между регионами, а рынок становится менее зависимым от ситуативных всплесков спроса. Для Харькова это может означать начало более прогнозируемого восстановления после длительного периода спада.

Кроме того, изменилась структура покупателей. Если раньше рынок в значительной степени поддерживали инвесторы, то сейчас активнее стали местные жители и переселенцы из области и соседних регионов, которые покупают жилье прежде всего для собственного проживания.

Что происходит с новостройками?

На первичном рынке ситуация остается более сложной. Стоимость квадратного метра в новостройках Харькова продолжает снижаться: за последние полгода цены в долларовом эквиваленте упали на 5 – 18%.

Впрочем, в годовом измерении часть сегментов все же демонстрирует рост. В классе "эконом" квадратный метр стоит около 25 тысяч гривен и подорожал на 18% за год. В сегменте "комфорт" цена составляет 28 тысяч гривен за квадратный метр (+ 20%), а в классе "бизнес" – около 33 тысяч гривен, что на 1% меньше, чем в прошлом году.

Спрос в сегменте новостроек остается ограниченным из-за рисков безопасности и близости города к зоне боевых действий.

Насколько подорожала аренда?

Самые ощутимые изменения произошли именно на рынке аренды. Чтобы снять однокомнатную квартиру в Харькове, нужно примерно 6 тысяч гривен в месяц. За последние полгода цены выросли на 33%.

В годовом измерении динамика еще заметнее: однокомнатные квартиры подорожали на 63% – до 7 тысяч гривен, двухкомнатные – сразу на 100%, до 12 тысяч гривен, а трехкомнатные – на 88%, до 15 тысяч гривен.

Эксперты объясняют стремительное подорожание тем самым "эффектом низкой базы". Ранее аренда в Харькове была значительно дешевле, чем в других крупных городах Украины, поэтому сейчас рынок постепенно возвращается к более привычным ценовым уровням.

Чего ожидать дальше на рынке жилья Харькова?

Аналитики обращают внимание, что рынок Харькова уже мог пройти самую низкую точку спада и перейти к медленному росту. По оценкам профильных обозревателей, в 2026 году цены могут добавить около 3 – 7% в долларовом эквиваленте благодаря восстановлению спроса, государственных программ и увеличению стоимости строительства. В то же время ключевым фактором для города и в дальнейшем будет оставаться ситуация с безопасностью.

Еще один важный сигнал ранее озвучивала риелтор и аналитик Ирина Луханина в комментарии 24 Каналу. По ее словам, покупатели изменили сам подход к выбору жилья: теперь они оценивают не только район или площадь, но и способность квартиры адаптироваться к военным реалиям – наличие автономных решений, безопасность и практичность. Фактически, как отмечала эксперт, украинцы "покупают не квадратные метры, а устойчивость". Эта тенденция может еще сильнее влиять на спрос и в Харькове, где фактор безопасности остается определяющим.

Какова в целом ситуация на рынке недвижимости Украины?

В апреле 2026 года на вторичном рынке жилья количество объявлений о продаже квартир выросло почти во всех регионах Украины, однако интерес покупателей в большинстве областей наоборот снизился. В то же время цены менялись неравномерно: в части регионов жилье дорожало, а в других дешевело, что свидетельствует об осторожных настроениях покупателей и неравномерное восстановление рынка.

Самая дорогая аренда однокомнатного жилья в апреле была на Закарпатье, где средняя стоимость достигла 23,4 тысячи гривен в месяц, опередив даже Киев. В то же время самое дешевое жилье традиционно оставалось в прифронтовых регионах, а наибольший рост цен зафиксировали именно в областях с оживлением спроса.