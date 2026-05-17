Где на вторичном рынке стало больше квартир?

О ситуации на рынке вторичного жилья в Украине за апрель 2026 года свидетельствует отчет аналитиков DIM.RIA.

В апреле количество объявлений о продаже квартир на вторичном рынке росло во всех регионах. Заметнее всего предложение увеличилось в Киеве – на 12%. Существенный рост зафиксировали в Харьковской области (+10%), а также в Одесской, Хмельницкой и Сумской – по +8%.

Несмотря на активное пополнение рынка новыми объявлениями, спрос двигался в противоположном направлении. Интерес к вторичному жилью уменьшался почти по всей Украине. Самое ощутимое падение зафиксировали на Полтавщине (-45%), Херсонщине (-36%) и Сумщине (-19%).

В то же время исключениями стали лишь две области: в Винницкой области спрос вырос на 12%, а на Днепропетровщине – на 2%.

В каких областях цены росли быстрее всего?

По данным аналитиков, цены на вторичном рынке менялись неравномерно. Наибольший скачок стоимости за месяц зафиксировали в Киевской области – на 10%. На Черниговщине жилье подорожало на 6%.

В то же время наибольшее снижение среди однокомнатных квартир зафиксировали в Сумской, Кировоградской и Херсонской областях – минус 6%.

Как свидетельствуют данные за апрель, Киев остается самым дорогим городом для покупки вторичного жилья. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице достигла почти 89 тысяч долларов. Двухкомнатное жилье стоило в среднем 123 тысячи долларов, а трехкомнатное – 155 тысяч.

Если говорить о столице подробнее, самым дорогим районом остается Печерский: средняя цена однокомнатной квартиры там составляет почти 179 тысяч долларов. Самым доступным стал Деснянский район, где такое жилье стоит около 50 тысяч долларов.

Где сейчас дешевле всего покупать квартиру?

Самую низкую среднюю стоимость однокомнатной квартиры зафиксировали в Запорожской области – 16 тысяч долларов, что на 3% больше, чем в марте.

Для двухкомнатных квартир самый низкий показатель также имеет Запорожская область – 23 тысячи долларов. А среди трехкомнатного жилья самой доступной оказалась Сумщина – в среднем 32 тысячи долларов.

В общем апрель показал нетипичную для рынка ситуацию: выбор для покупателей увеличился, однако сами покупатели активности не добавили. Это может свидетельствовать об осторожных настроениях на рынке и готовности части продавцов активнее конкурировать за внимание потенциальных клиентов.

Почему цены на вторичном рынке так различаются между областями?

Разрыв в стоимости жилья между регионами сегодня формируется не только из-за количества квартир в продаже. На рынок все больше влияют внутренняя миграция, уровень деловой активности, ситуация с безопасностью и изменение поведения самих покупателей.

Данные за апрель только подтверждают эту тенденцию – хотя количество объявлений на вторичном рынке росло, интерес к покупке жилья в большинстве регионов наоборот снижался. В то же время в крупных городах и регионах, которые остаются центрами работы и принимают значительное количество переселенцев, спрос продолжает поддерживать цены.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха в эксклюзивном комментарии 24 Каналу отмечала, что полномасштабная война фактически изменила географию спроса на жилье: часть покупателей переориентировалась на более безопасные регионы и крупные города. Это также стало одним из факторов, который усилил разницу в ценах между областями.

На решение покупателей влияет и стоимость обустройства жилья после покупки. Из-за подорожания ремонтных работ и дефицита мастеров часть украинцев чаще выбирает квартиры с готовым ремонтом, даже если они стоят дороже.

Это означает, что сегодня покупатели все чаще оценивают не только стоимость квадратного метра, но и будущие расходы после приобретения жилья.

Что дальше будет с рынком покупки жилья?

Рынок жилья в ближайшее время, вероятно, сохранит нынешнюю сдержанную динамику без резких ценовых колебаний. На ситуацию продолжат влиять рост расходов, поведение покупателей и уровень платежеспособного спроса.

Риэлтор и аналитик Ирина Луханина в эксклюзивном комментарии 24 Каналу отметила, что на вторичном рынке ключевую роль и в дальнейшем будут играть состояние жилья, цена и расположение. Быстрее покупателей будут находить квартиры с качественным ремонтом, в удобных локациях и по рыночной стоимости, тогда как переоцененные объекты могут дольше оставаться без внимания. Одним из заметных трендов остается автономность жилья. Квартиры и дома с резервным питанием и решениями, которые позволяют комфортно жить во время отключений, имеют конкурентное преимущество и вызывают больший интерес среди покупателей.

Эксперты также ожидают, что до конца 2026 года рынок недвижимости в целом будет оставаться относительно стабильным, хотя в отдельных регионах с высоким спросом цены могут продолжить постепенный рост.

Что в отчете говорится об аренде жилья?

В апреле 2026 года рынок аренды жилья в Украине демонстрировал неоднородную динамику: в большинстве областей стало больше новых предложений, однако спрос менялся неравномерно. Самая дорогая аренда однокомнатных квартир традиционно была на Закарпатье, где средняя стоимость превысила 23 тысячи гривен в месяц, а Киев остался среди лидеров, хотя часть регионов уже приблизилась к столичным ценам.

В то же время самые низкие ставки фиксировали в прифронтовых областях, в частности на Сумщине, Харьковщине и Запорожье. Аналитики объясняют такую разницу влиянием миграционных процессов и концентрацией спроса в более безопасных регионах страны.