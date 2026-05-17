Де на вторинному ринку побільшало квартир?

Про ситуацію на ринку вторинного житла в Україні за квітень 2026 року свідчить звіт аналітиків DIM.RIA.

Читайте також Українці заплатили мільярди за "зайві" метри: які області лідирують

У квітні кількість оголошень про продаж квартир на вторинному ринку зростала в усіх регіонах. Найпомітніше пропозиція збільшилася у Києві – на 12%. Суттєве зростання зафіксували в Харківській області (+10%), а також в Одеській, Хмельницькій і Сумській – по +8%.

Попри активніше поповнення ринку новими оголошеннями, попит рухався у протилежному напрямку. Інтерес до вторинного житла зменшувався майже по всій Україні. Найвідчутніше падіння зафіксували на Полтавщині (-45%), Херсонщині (-36%) та Сумщині (-19%).

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Водночас винятками стали лише дві області: на Вінниччині попит зріс на 12%, а на Дніпропетровщині – на 2%.

У яких областях ціни зростали найшвидше?

За даними аналітиків, ціни на вторинному ринку змінювалися нерівномірно. Найбільший стрибок вартості за місяць зафіксували у Київській області – на 10%. На Чернігівщині житло подорожчало на 6%.

Водночас найбільше зниження серед однокімнатних квартир зафіксували у Сумській, Кіровоградській та Херсонській областях – мінус 6%.

Як свідчать дані за квітень, Київ залишається найдорожчим містом для покупки вторинного житла. Середня вартість однокімнатної квартири у столиці сягнула майже 89 тисяч доларів. Двокімнатне житло коштувало в середньому 123 тисячі доларів, а трикімнатне – 155 тисяч.

Якщо говорити про столицю детальніше, найдорожчим районом залишається Печерський: середня ціна однокімнатної квартири там становить майже 179 тисяч доларів. Найдоступнішим став Деснянський район, де таке житло коштує близько 50 тисяч доларів.

Де зараз найдешевше купувати квартиру?

Найнижчу середню вартість однокімнатної квартири зафіксували у Запорізькій області – 16 тисяч доларів, що на 3% більше, ніж у березні.

Для двокімнатних квартир найнижчий показник також має Запорізька область – 23 тисячі доларів. А серед трикімнатного житла найдоступнішою виявилася Сумщина – у середньому 32 тисячі доларів.

Загалом квітень показав нетипову для ринку ситуацію: вибір для покупців збільшився, однак самі покупці активності не додали. Це може свідчити про обережні настрої на ринку та готовність частини продавців активніше конкурувати за увагу потенційних клієнтів.

Чому ціни на вторинному ринку так різняться між областями?

Розрив у вартості житла між регіонами сьогодні формується не лише через кількість квартир у продажу. На ринок дедалі більше впливають внутрішня міграція, рівень ділової активності, безпекова ситуація та зміна поведінки самих покупців.

Дані за квітень лише підтверджують цю тенденцію – хоча кількість оголошень на вторинному ринку зростала, інтерес до купівлі житла у більшості регіонів навпаки знижувався. Водночас у великих містах і регіонах, які залишаються центрами роботи та приймають значну кількість переселенців, попит продовжує підтримувати ціни.

Президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха в ексклюзивному коментарі 24 Каналу зазначала, що повномасштабна війна фактично змінила географію попиту на житло: частина покупців переорієнтувалася на безпечніші регіони та великі міста. Це також стало одним із факторів, який посилив різницю в цінах між областями.

На рішення покупців впливає і вартість облаштування житла після покупки. Через подорожчання ремонтних робіт та дефіцит майстрів частина українців частіше обирає квартири з готовим ремонтом, навіть якщо вони коштують дорожче.

Це означає, що сьогодні покупці дедалі частіше оцінюють не лише вартість квадратного метра, а й майбутні витрати після придбання житла.

Що далі буде з ринком купівлі житла?

Ринок житла найближчим часом, ймовірно, збереже нинішню стриману динаміку без різких цінових коливань. На ситуацію продовжать впливати зростання витрат, поведінка покупців та рівень платоспроможного попиту.

Рієлторка та аналітикиня Ірина Луханіна в ексклюзивному коментарі 24 Каналу зазначила, що на вторинному ринку ключову роль і надалі відіграватимуть стан житла, ціна та розташування. Швидше покупців знаходитимуть квартири з якісним ремонтом, у зручних локаціях і за ринковою вартістю, тоді як переоцінені об'єкти можуть довше залишатися без уваги. Одним із помітних трендів залишається автономність житла. Квартири та будинки з резервним живленням та рішеннями, які дозволяють комфортно жити під час відключень, мають конкурентну перевагу та викликають більший інтерес серед покупців.

Експерти також очікують, що до кінця 2026 року ринок нерухомості загалом залишатиметься відносно стабільним, хоча в окремих регіонах із високим попитом ціни можуть продовжити поступове зростання.

Що у звіті йдеться про оренду житла?

У квітні 2026 року ринок оренди житла в Україні демонстрував неоднорідну динаміку: у більшості областей побільшало нових пропозицій, однак попит змінювався нерівномірно. Найдорожча оренда однокімнатних квартир традиційно була на Закарпатті, де середня вартість перевищила 23 тисячі гривень на місяць, а Київ залишився серед лідерів, хоча частина регіонів уже наблизилася до столичних цін.

Водночас найнижчі ставки фіксували у прифронтових областях, зокрема на Сумщині, Харківщині та Запоріжжі. Аналітики пояснюють таку різницю впливом міграційних процесів і концентрацією попиту в безпечніших регіонах країни.