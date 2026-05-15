Які регіони стали лідерами за податком на нерухомість?

За перші чотири місяці 2026 року місцеві бюджети отримали 4,9 мільярда гривень податку на нерухомість, що на 14,5% більше, ніж за аналогічний період торік, пише Державна податкова служба.

Дивіться також Спадкову квартиру можуть заборонити продавати: у яких випадках це стається

Найбільше коштів сплатили власники нерухомості у столиці та великих регіонах. Лідером залишається Київ, де надходження перевищили 1,05 мільярда гривень. Далі у списку:

Київська область – 547,3 мільйона гривень;

Дніпропетровська область – 490 мільйонів гривень;

Львівська область – 487 мільйонів гривень.

Ще на початку року ДПС повідомляла, що найвищі надходження також фіксували у Києві, Київській, Львівській та Дніпропетровській областях. Такі показники пояснюють високою концентрацією житла та активним ринком нерухомості у цих регіонах.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Податок сплачують власники житлової та нежитлової нерухомості. Його нараховують лише на площу, яка перевищує встановлені законом норми.

Ставку визначають місцеві ради, але вона не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадратний метр. У 2026 році максимальна ставка становить 120 гривень за квадратний метр.

Яка площа оподатковується у 2026 році?

У 2026 році українцям нараховують податок за 2025 звітний рік. Для квартир діє пільгова норма у 60 квадратних метрів, для приватних будинків – 120 квадратних метрів.

Якщо людина має і квартиру, і будинок, неоподатковуваний ліміт становить 180 квадратних метрів. Якщо площа житла не перевищує ці показники, податок не нараховують.

У разі перевищення власник платить лише за додаткові метри. Наприклад, якщо квартира має площу 80 квадратних метрів, податок нараховують лише на 20 квадратів.

Для великої нерухомості передбачили додатковий фіксований платіж. Власники квартир площею понад 300 квадратних метрів або будинків понад 500 квадратних метрів щороку мають доплачувати ще 25 тисяч гривень.

Частина українців може не платити податок взагалі. Пільги поширюються на житло на тимчасово окупованих територіях, у зонах бойових дій, а також на пошкоджені чи зруйновані будинки й квартири до моменту їх відновлення.

Коли потрібно сплатити податок на нерухомість?

Податкова служба надсилає повідомлення-рішення власникам нерухомості до 1 липня 2026 року. Після отримання платіжки людина має 60 днів, щоб сплатити податок.

Навіть якщо повідомлення не надійшло, але ви є власником нерухомості, обов'язок зі сплати податку залишається. Перевірити нарахування можна самостійно в електронному кабінеті,

– пишуть у Головному управлінні ДПС у Волинській області.

Якщо власник житла помітив помилки у нарахуваннях, він може звернутися до ДПС для звірки даних. Податківці радять перевіряти площу нерухомості, частки у спільній власності та наявність пільг.

За прострочення передбачили штрафи. Якщо затримка становить до 30 днів, доведеться додатково сплатити 5% від суми боргу. Якщо понад місяць – штраф зростає до 10%.

Чому можуть нарахувати податок одразу за три роки?

Інформація про нерухомість іноді потрапляє до податкової із запізненням або обробляється не одразу. У такому разі власник може отримати рахунок одразу за кілька років. Фактично це означає, що замість одного платежу людина відразу бачить суму за два або три роки. Водночас відсутність повідомлення звільняє від штрафів і пені.