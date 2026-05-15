Какие регионы стали лидерами по налогу на недвижимость?

За первые четыре месяца 2026 года местные бюджеты получили 4,9 миллиарда гривен налога на недвижимость, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Государственная налоговая служба.

Больше всего средств заплатили владельцы недвижимости в столице и крупных регионах. Лидером остается Киев, где поступления превысили 1,05 миллиарда гривен. Далее в списке:

Киевская область – 547,3 миллиона гривен;

Днепропетровская область – 490 миллионов гривен;

Львовская область – 487 миллионов гривен.

Еще в начале года ГНС сообщала, что самые высокие поступления также фиксировали в Киеве, Киевской, Львовской и Днепропетровской областях. Такие показатели объясняют высокой концентрацией жилья и активным рынком недвижимости в этих регионах.

Налог платят владельцы жилой и нежилой недвижимости. Его начисляют только на площадь, которая превышает установленные законом нормы.

Ставку определяют местные советы, но она не может превышать 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр. В 2026 году максимальная ставка составляет 120 гривен за квадратный метр.

Какая площадь облагается налогом в 2026 году?

В 2026 году украинцам начисляют налог за 2025 отчетный год. Для квартир действует льготная норма в 60 квадратных метров, для частных домов – 120 квадратных метров.

Если человек имеет и квартиру, и дом, необлагаемый лимит составляет 180 квадратных метров. Если площадь жилья не превышает эти показатели, налог не начисляют.

В случае превышения владелец платит только за дополнительные метры. Например, если квартира имеет площадь 80 квадратных метров, налог начисляют только на 20 квадратов.

Для большой недвижимости предусмотрели дополнительный фиксированный платеж. Владельцы квартир площадью более 300 квадратных метров или домов более 500 квадратных метров ежегодно должны доплачивать еще 25 тысяч гривен.

Часть украинцев может не платить налог вообще. Льготы распространяются на жилье на временно оккупированных территориях, в зонах боевых действий, а также на поврежденные или разрушенные дома и квартиры до момента их восстановления.

Когда нужно уплатить налог на недвижимость?

Налоговая служба направляет уведомления-решения владельцам недвижимости до 1 июля 2026 года. После получения платежки человек имеет 60 дней, чтобы уплатить налог.

Даже если сообщение не поступило, но вы являетесь владельцем недвижимости, обязанность по уплате налога остается. Проверить начисления можно самостоятельно в электронном кабинете,

– пишут в Главном управлении ГНС в Волынской области.

Если владелец жилья заметил ошибки в начислениях, он может обратиться в ГНС для сверки данных. Налоговики советуют проверять площадь недвижимости, доли в общей собственности и наличие льгот.

За просрочку предусмотрели штрафы. Если задержка составляет до 30 дней, придется дополнительно уплатить 5% от суммы долга. Если больше месяца – штраф возрастает до 10%.

Почему могут начислить налог сразу за три года?

Информация о недвижимости иногда попадает в налоговую с опозданием или обрабатывается не сразу. В таком случае владелец может получить счет сразу за несколько лет. Фактически это означает, что вместо одного платежа человек сразу видит сумму за два или три года. В то же время отсутствие уведомления освобождает от штрафов и пени.