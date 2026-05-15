Как зарегистрировать право собственности на квартиру через застройщика?

В 2026 году часть застройщиков предлагает покупателям оформление права собственности "под ключ", объясняют в АН "Твоя крепость".

Компания самостоятельно собирает пакет документов и подает его на регистрацию от имени владельца, поэтому покупателю не нужно отдельно обращаться в ЦНАП или к нотариусу.

Девелоперы часто подают документы сразу для десятков или даже сотен квартир в доме. Поэтому процесс может затянуться на несколько месяцев, особенно если возникают задержки с вводом дома в эксплуатацию или оформлением технической документации. Кроме этого, за юридическое сопровождение нередко приходится доплачивать отдельно.

В то же время застройщик не принимает окончательное решение о регистрации. Документы проверяет государственный регистратор или нотариус, который имеет доступ к Государственному реестру прав на недвижимое имущество.

Как самостоятельно оформить право собственности на жилье в новостройке?

Самостоятельно оформить право собственности можно через нотариуса или ЦНАП, пишет Министерство юстиции. Через нотариуса процедура обычно проходит быстрее, ведь он сразу вносит данные в реестр. В ЦНАП документы сначала принимает администратор, после чего их передают государственному регистратору.

Для оформления права собственности нужно подготовить:

паспорт и карточку налогоплательщика;

заявление о регистрации;

договор с застройщиком;

акт приема-передачи квартиры;

технический паспорт;

документы о введении дома в эксплуатацию;

подтверждение присвоения адреса;

квитанцию об уплате административного сбора.

Если квартиру покупали в ипотеку, дополнительно подают ипотечный договор и подтверждение полного расчета с застройщиком. Отдельное внимание стоит обратить на технический паспорт. В большинстве случаев владелец заказывает его самостоятельно через БТИ, а изготовление документа может длиться несколько дней.

Почему могут отказать в регистрации права собственности?

Чаще всего проблемы возникают из-за ошибок в документах или юридических рисков вокруг самого объекта. Регистратор может отказать, если пакет документов неполный, в бумагах есть разные данные или на квартиру наложено обременение.

Причиной отказа также становится ситуация, когда на квартиру уже зарегистрировали другое право собственности или застройщик имеет проблемы с разрешительными документами. Именно поэтому перед покупкой стоит проверять не только квартиру, но и самого девелопера: документы на землю, разрешение на строительство и схему финансирования жилого комплекса.

Где в Украине быстрее всего выросли цены на новостройки?

Спрос на новостройки в Украине снова начал меняться в зависимости от региона в зависимости от региона, а цены на квартиры в части городов заметно подросли. Резко за месяц подорожало жилье в Ивано-Франковской области, тогда как в Харьковской – наоборот потеряли в цене.

Киев удерживает статус самого дорогого города на первичном рынке жилья. В апреле средняя цена квадратного метра в столице достигла 1 438 долларов, что на 3,2% больше, чем месяцем ранее.

Среди других городов высокие цены на новостройки также зафиксировали во Львове и Ужгороде. Зато дешевле жилье на первичном рынке можно найти в Запорожье, Сумах и Харькове, где рынок остается значительно более сдержанным из-за ситуации с безопасностью.