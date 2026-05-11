Где в Украине быстрее всего выросли цены на новостройки?

По данным DIM.RIA, за месяц застройщики ввели в эксплуатацию 16 домов на 30 секций в разных регионах страны. Больше всего новых секций сдали во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Рынок и дальше очень зависит от региона и спроса покупателей. Больше всего за месяц квартиры на первичном рынке подорожали в Ивано-Франковской области – сразу на 11% против марта. В то же время в Харьковской области средняя стоимость новостроек снизилась на 6,3%.

Киев удерживает статус самого дорогого города на первичном рынке жилья. В апреле средняя цена квадратного метра в столице достигла 1 438 долларов, что на 3,2% больше, чем месяцем ранее.

Самые дорогие квартиры в Киеве продают в Печерском районе. Там средняя стоимость квадратного метра уже поднялась до 2 676 долларов. Самое доступное жилье среди столичных районов сейчас в Деснянском районе – в среднем 865 долларов за квадратный метр.

Среди других городов высокие цены на новостройки также зафиксировали во Львове и Ужгороде. Зато дешевле жилье на первичном рынке можно найти в Запорожье, Сумах и Харькове, где рынок остается значительно более сдержанным из-за ситуации с безопасностью.

В каких регионах украинцы начали активнее искать квартиры?

В апреле интерес к новостройкам в Украине менялся очень неравномерно. В одних областях спрос заметно вырос, тогда как в других покупатели начали значительно реже интересоваться первичным рынком.

Больше всего за месяц вырос спрос в Днепропетровской области – на 22%. Также активнее искали квартиры в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а еще в Киеве. В каждом из этих регионов интерес к новостройкам поднялся на 7%.

Часть областей, наоборот, показала резкое падение спроса. Больше всего интерес к новостройкам просел в Сумской и Кировоградской областях – на 20%. В Житомирской области количество запросов снизилось еще на 18%.

Аналитики DIM.RIA объясняют, что рынок сейчас реагирует не только на цены, но и на ситуацию в конкретном городе или области. Для покупателей важными остаются темпы застройки, ситуация с безопасностью и количество новых проектов на рынке.

Почему украинцы чаще выбирают квартиры с ремонтом "под ключ"?

Как рассказала коммерческий директор строительной компании Марианна Бигунец, спрос на квартиры с готовым ремонтом в Украине резко вырос и уже формирует отдельный сегмент рынка.

Если в 2023 году доля запросов на квартиры с ремонтом составляла 15 – 20%, то в 2025 году она выросла до 40 – 50%. В 2026 году этот показатель держится примерно на уровне половины всех обращений.

В условиях, когда дорожают строительные материалы, не хватает квалифицированных мастеров, а сметы часто растут уже в процессе работ, все больше людей предпочитают избежать отдельного длительного и затратного ремонта. Фактически речь идет не только об отделке, а о предсказуемости бюджета, контролируемость сроков и меньший бытовой стресс,

– отметила Марианна Бигунец.

Больше всего квартир с ремонтом продают в западных областях, а также в Киеве и Одессе. В то же время предложение распределяется неравномерно: около 40% приходится на западные области, примерно 45% – на Киев и область, еще 15% – на Одессу.

Как проверить застройщика перед покупкой квартиры?

Надежность сделки зависит не только от содержания договора, но и от самого застройщика. Перед подписанием стоит убедиться, что компания имеет все документы, подтверждающие законность строительства.

Если части документов нет или застройщик не готов их показать, риски для покупателя возрастают. Дополнительно стоит проверить наличие незавершенных проектов или конфликтов в судах, что может повлиять на сроки сдачи дома или выполнения обязательств.