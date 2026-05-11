Де в Україні найшвидше зросли ціни на новобудови?

За даними DIM.RIA, за місяць забудовники ввели в експлуатацію 16 будинків на 30 секцій у різних регіонах країни. Найбільше нових секцій здали у Львівській та Івано-Франківській областях.

Ринок і далі дуже залежить від регіону та попиту покупців. Найбільше за місяць квартири на первинному ринку подорожчали в Івано-Франківській області – одразу на 11% проти березня. Водночас у Харківській області середня вартість новобудов знизилася на 6,3%.

Київ утримує статус найдорожчого міста на первинному ринку житла. У квітні середня ціна квадратного метра у столиці сягнула 1 438 доларів, що на 3,2% більше, ніж місяцем раніше.

Найдорожчі квартири у Києві продають у Печерському районі. Там середня вартість квадратного метра вже піднялася до 2 676 доларів. Найдоступніше житло серед столичних районів зараз у Деснянському районі – у середньому 865 доларів за квадратний метр.

Серед інших міст високі ціни на новобудови також зафіксували у Львові та Ужгороді. Натомість дешевше житло на первинному ринку можна знайти у Запоріжжі, Сумах та Харкові, де ринок залишається значно стриманішим через безпекову ситуацію.

У яких регіонах українці почали активніше шукати квартири?

У квітні інтерес до новобудов в Україні змінювався дуже нерівномірно. В одних областях попит помітно зріс, тоді як в інших покупці почали значно рідше цікавитися первинним ринком.

Найбільше за місяць зріс попит у Дніпропетровській області – на 22%. Також активніше шукали квартири в Івано-Франківській та Чернівецькій областях, а ще у Києві. У кожному з цих регіонів інтерес до новобудов піднявся на 7%.

Частина областей, навпаки, показала різке падіння попиту. Найбільше інтерес до новобудов просів у Сумській та Кіровоградській областях – на 20%. У Житомирській області кількість запитів знизилася ще на 18%.

Аналітики DIM.RIA пояснюють, що ринок зараз реагує не лише на ціни, а й на ситуацію у конкретному місті чи області. Для покупців важливими залишаються темпи забудови, безпекова ситуація та кількість нових проєктів на ринку.

Чому українці частіше обирають квартири з ремонтом "під ключ"?

Як розповіла комерційна директорка будівельної компанії Маріанна Бігунець, попит на квартири з готовим ремонтом в Україні різко зріс і вже формує окремий сегмент ринку.

Якщо у 2023 році частка запитів на квартири з ремонтом становила 15 – 20%, то у 2025 році вона зросла до 40 – 50%. У 2026 році цей показник тримається приблизно на рівні половини всіх звернень.

В умовах, коли дорожчають будівельні матеріали, бракує кваліфікованих майстрів, а кошториси часто зростають уже в процесі робіт, дедалі більше людей воліють уникнути окремого тривалого й витратного ремонту. Фактично йдеться не лише про оздоблення, а про передбачуваність бюджету, контрольованість строків і менший побутовий стрес,

– зазначила Маріанна Бігунець.

Найбільше квартир із ремонтом продають у західних областях, а також у Києві та Одесі. Водночас пропозиція розподіляється нерівномірно: близько 40% припадає на західні області, приблизно 45% – на Київ і область, ще 15% – на Одесу.

Як перевірити забудовника перед купівлею квартири?

Надійність угоди залежить не лише від змісту договору, а й від самого забудовника. Перед підписанням варто переконатися, що компанія має всі документи, які підтверджують законність будівництва.

Якщо частини документів немає або забудовник не готовий їх показати, ризики для покупця зростають. Додатково варто перевірити наявність незавершених проєктів або конфліктів у судах, що може вплинути на строки здачі будинку або виконання зобов'язань.