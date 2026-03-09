Почему могут заблокировать регистрацию недвижимости?

Остановка регистрации чаще всего связана с проблемами в документах или с юридическими ограничениями в отношении имущества, сообщают Новости LIVE.

Смотрите также Купили, продали или унаследовали квартиру: как правильно задекларировать недвижимость

Во время проверки государственный регистратор сверяет данные с реестрами и оценивает представленные документы. Одна из самых распространенных причин – неполный пакет документов. Если не хватает обязательных бумаг, процедуру не завершают, а заявление могут оставить без рассмотрения или вынести отказ.

Проблемы возникают и из-за ошибки в документах. Даже небольшая неточность в площади, адресе или других характеристиках квартиры может стать основанием для приостановления процедуры.

Еще одна ситуация появляется тогда, когда в государственном реестре уже зафиксировано право собственности другого лица на тот же объект. Пока этот вопрос не выяснят, внести новую запись невозможно.

Регистрацию также могут приостановить из-за ограничений в отношении имущества. Например, если на квартиру наложен арест, установлен запрет на отчуждение или продолжается судебный спор.

Где можно зарегистрировать право собственности?

Подать документы на регистрацию можно через центры предоставления административных услуг. Там принимают заявления от владельцев и передают их для внесения информации в государственный реестр, пишет Министерство юстиции.

Еще один вариант – обратиться к нотариусу. Нотариусы имеют полномочия государственных регистраторов и могут оформить право собственности при заключении сделки.

В некоторых случаях воспользоваться услугой можно и онлайн через сервис Дия. Такая возможность работает не для всех объектов, ведь информация об имуществе должна быть внесена в электронные реестры, а заявитель должен иметь электронную подпись.

Как обжаловать отказ в регистрации?

Если владелец считает отказ необоснованным, его можно обжаловать. Один из вариантов – подать жалобу в территориальный орган Министерства юстиции.

Важно! Жалобу нужно подать в течение двух месяцев после того, как владелец узнал об отказе. В документе указывают реквизиты решения регистратора, описывают ситуацию и формулируют требования.

Другой путь – обращение в суд. Собственник может подать иск и требовать отмены решения регистратора. Если суд признает отказ незаконным, регистрационные действия обяжут провести повторно.

Можно ли оформить квартиру без внутреннего паспорта?