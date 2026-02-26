Можно ли оформить квартиру без внутреннего паспорта?

Закон не устанавливает обязательного требования использовать именно внутренний паспорт гражданина Украины для удостоверения договора купли-продажи недвижимости, отмечается в Законодательстве.

Главным условием является наличие документа, который позволяет нотариусу однозначно идентифицировать личность покупателя.

Таким документом может быть заграничный паспорт. Если он действующий и содержит все необходимые данные, нотариус имеет право использовать его для установления личности при заключении сделки.

В то же время решение всегда принимается с учетом конкретной ситуации. Нотариус проверяет документы, сверяет информацию в реестрах и только после этого удостоверяет договор.

Какие документы нужно подготовить?

Одного паспорта, даже заграничного, недостаточно для оформления права собственности. Покупатель должен предоставить полный пакет документов, необходимых для проведения сделки, пишут "Юристы UA".

В него входят:

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

справка о регистрации места жительства или выписка из реестра территориальной общины;

банковские реквизиты для проведения безналичного расчета.

В Украине расчеты за недвижимость осуществляются исключительно в безналичной форме. Поэтому наличие счета является обязательным условием для завершения сделки.

Подходит ли электронный паспорт в Дії?

Цифровые документы могут использоваться для идентификации личности, однако на практике нотариусы чаще требуют физический документ. Особенно это касается операций с недвижимостью, где необходима максимальная проверка данных.

Электронный паспорт может помочь при предварительной проверке, но для нотариального удостоверения договора обычно требуется оригинал документа.

Что еще учитывают при оформлении?