Как будет работать новая система аккредитации?

Застройщики смогут подавать документы через единую онлайн-платформу вместо отдельных пакетов для каждого банка. Информация об объекте на платформе станет доступной всем банкам-партнерам программы, пишет Forbes Ukraine.

Смотрите также Чем немецкие квартиры отличаются от украинских: что сразу заметно

Сейчас согласование новостройки может длиться до четырех месяцев. После запуска сервиса срок рассмотрения планируют сократить примерно до одного месяца.

Банки получат доступ к заявкам в реальном времени. Это должно уменьшить количество дублирований и дополнительных запросов к застройщику во время проверки.

Оператор программы "Укрфинжитло" Евгений Мецгер заявляет, что "еОселя" постепенно переходит от инструмента оперативной поддержки к элементу долгосрочной государственной жилищной политики. Это предполагает цифровизацию процессов и стабильную работу механизма ипотечного кредитования.

Почему процедура до сих пор остается сложной?

Представители рынка отмечают, что сейчас отсутствуют унифицированные правила аккредитации. Каждый банк применяет собственные критерии оценки и сроки рассмотрения документов.

Поэтому девелоперы вынуждены проходить несколько процедур параллельно. Новая платформа упрощает подачу данных, но не отменяет проверок.

Финансовые учреждения и в дальнейшем будут оценивать риски, полноту пакета документов и соответствие объекта требованиям программы. Замечания или неточности могут влиять на сроки принятия решения.

Станет ли ипотека быстрее для покупателей?

Сокращение сроков аккредитации означает более быстрое включение жилых комплексов в перечень доступных в "еОсели". Это расширит выбор квартир для тех, кто планирует покупать жилье в ипотеку.

В перспективе аккредитованные объекты автоматически будут отображаться в общем реестре с фильтрами и возможностью расчета ориентировочных платежей. Покупатели смогут предварительно оценить финансовую нагрузку еще до подачи заявки в банк.

Кому могут отказать в "еОсели"?