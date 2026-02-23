Какую планировку имеют немецкие квартиры?

Пространство обычно хорошо освещено, со светлыми стенами и большими окнами в гостиных. В то же время спальни могут быть компактными и иметь меньшие окна, сообщает УНИАН.

Смотрите также В горах Японии нашли школу без учеников: поселок опустел годы назад

Средняя площадь квартиры в Германии составляет около 90 квадратных метров, тогда как средняя площадь жилья в Украине – около 57 квадратных метров.

Санузлы организованы отдельно. Туалет расположен в одной комнате, а ванная или душ – в другой. Такой формат считается удобным для семей.

Даже в старых домах, в частности в восточных регионах страны, внутренние коммуникации и подъезды модернизированы. В многоэтажках обычно есть лифты и домофоны. Трубы регулярно меняют и ремонтируют.

Чем отличается аренда от украинской?

Арендаторы в Германии могут проживать в одной квартире десятилетиями. Законодательство обеспечивает высокий уровень защиты их прав, поэтому владелец не может безосновательно расторгнуть договор. Поэтому аренда часто воспринимается как долгосрочное решение.

К слову, в Германии аренду выбирают из-за высоких цен на жилье. Чтобы накопить на первый взнос за квартиру, в среднем немцу придется потратить около 10 лет.

В Украине арендный рынок менее стабилен. Договоры нередко заключают на короткий срок, а уровень юридической защиты арендаторов ниже. Это делает проживание менее предсказуемым и уменьшает мотивацию вкладывать средства в обустройство арендованного жилья.

Насколько дороже жить в Германии?

По данным Numbeo, аренда жилья в Германии примерно на 60 – 70% дороже, чем в Украине. Разница зависит от города и типа квартиры.

В крупных немецких городах однокомнатная квартира в центре может стоить более 900 – 1 200 евро в месяц. За пределами центральных районов цены ниже, однако все равно существенно превышают украинские показатели.

Также при заключении договора арендатор платит залог. Обычно его размер составляет до трех месячных платежей. Это увеличивает первоначальные расходы при заселении. Большинство квартир в Германии сдают без мебели. Часто арендаторы самостоятельно устанавливают кухню, шкафы и даже освещение.