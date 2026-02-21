В каких странах аренда уже преобладает?

Уровень владения жильём сокращается почти в половине исследованных стран, сообщает Euronews со ссылкой на исследование агентства недвижимости Re/Max Europe.

В Великобритании, Франции, Германии, Румынии и Чехии доля владельцев снизилась примерно на 2%. В Хорватии и Венгрии падение составляет 3%, в Греции – 1%. В Турции доля владельцев снизилась больше всего – на 9%.

В отдельных государствах аренда уже стала основной формой проживания. В Германии жилье снимают около 63% населения, в Швейцарии – 62%, в Австрии – 48%. Высокая доля арендаторов также в Испании, Франции и Великобритании.

Почему европейцы отказываются от покупки жилья?

Финансовый фактор остается ключевым, но не единственным. Среди тех, кто не планирует покупать жилье:

53% довольны своими текущими условиями проживания;

21% не хотят брать на себя долгосрочные обязательства;

19% указывают на высокую стоимость жилья и значительные первоначальные расходы.

Дополнительные расходы при покупке, в частности налоги и регистрационные сборы, могут составлять от 6% до более 8% стоимости объекта в Великобритании, Бельгии и Испании, что также затрудняет покупку жилья.

Сколько времени нужно, чтобы накопить на первый взнос?

В среднем европейцу нужно около 7,3 года, чтобы собрать средства на первый взнос. В Германии этот показатель может достигать 10 лет.

Около 26% покупателей привлекают финансовую помощь семьи. В Греции и Литве так делают более трети тех, кто покупает жилье, тогда как в Финляндии и Нидерландах этот показатель достиг 12%.

Сколько лет нужно, чтобы собрать средства на первый взнос / Инфографика Euronews

Влияет ли образ жизни на выбор аренды?

Для части населения аренда является сознательным решением. Примерно 16% арендаторов объясняют свой выбор желанием сохранить мобильность и возможность быстро менять место жительства.

Сколько европейцев не хотят покупать жилье, чтобы сохранить мобильность / Инфографика Euronews

В Мальте так ответили до 50% респондентов, в Финляндии – 33%.

Доля тех, кто не планирует покупать жильё, составляет:

17% в городах с населением менее 10 тысяч человек;

12% – в крупных городах;

14% – в сельской местности.

Какие города самые дорогие по стоимости аренды?